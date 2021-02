Fátima Florez (40) publicó fotos desde Córdoba y despertó una gran preocupación. Es que la actriz luce una remera corta y se pueden ver sus costillas, lo que denota una fuerte delgadez. Esto generó un revuelo entre sus seguidores, que le expresaron su intranquilidad por su estado de salud.

En las imágenes, Fátima está posando a orillas de un lago en Carlos Paz, donde se encuentra realizando la temporada teatral con su show Fátima es camaleónica. Luce un pantalón camuflado y una remera negra corta y levantada por encima del ombligo. “Primer día de descanso en la temporada. Hermosa tarde disfrutando de la naturaleza. Ustedes qué hicieron? Los leo...”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Hasta ahí, todo normal. Pero la alarma se encendió por su abdomen notablemente delgado que hasta deja ver sus costillas. Y este detalle no pasó desapercibido por sus seguidores que, en vez de hacer foco en la naturaleza de la que hablaba Fátima, se quedaron impactados con su delgadez.

“Te aseguro que nadie miró el paisaje, solo tu extrema delgadez”. “Muchísimo talento pero yo veo anorexia en ese cuerpo. Demasiado flaca, no se ve linda”, “Fátima, te re banco como gran artista y mujer que sos pero tu extrema delgadez, no sé, espero que conserves tu salud siempre. Saludos”. “Fátima no comés?”. “Que se vean tus costillas no es salud. Cuidate Fátima y comé bien, descansá, parecés desnutrida”. “Qué mensaje feo das. Imagino que no te das cuenta pero no está bueno”, fueron algunos de los tantos mensajes que le escribieron a la actriz en su posteo.

Lo cierto es que en un contexto en el que muchas figuras tratan de concientizar acerca de la cultura de la delgadez, la presión estética, la gordofobia y los parámetros de belleza, exponiendo en algunos casos, como el de la modelo Oriana Sabatini, videos en las que se las puede ver al natural, la actitud de Fátima llamó la atención ya que parecería estar orgullosa de su cuerpo.

Otras famosas que se han sumado a estas campañas para concientizar acerca de los trastornos alimenticios fueron Nati Jota, Guillermina Valdés y Julieta Prandi, quienes compartieron imágenes de modelos plus size y activistas.

Cabe recordar que Fátima contó que sufrió anorexia cuando era adolescente: “Empecé a tener problemas alimenticios de muy chica. Al poquito tiempo que se separaron mis papás, empecé con eso de que se me cerraba el estómago y me costaba comer. Después de adolescente, a los 16 años, se acentuó".

La actriz confesó que llegó a pesar 40 kilos. “Cuando veo fotos mías, digo ‘ ay no, por favor quémenlas’. Disimulaba sobre todo con mis padres, cuando me preguntaban si había comido y les mentía, les decía que sí y no había comido nada o me había comido una manzana nada más. Por eso siempre le digo a los padres que chequeen si sus hijos comen y qué van a hacer al baño. Yo no vomitaba, tuve anorexia. Me veía gorda y era un palito. Uno tiene deformada la imagen del espejo", contó Fátima en una entrevista con Pampita en 2018.

El posteo también fue comentado por Soledad Pastorutti, quien le escribió a la actriz “Más que merecido”, haciendo referencia al descanso que menciona Fátima, y que todos pasaron por alto.

A nivel profesional, Fátima está pasando un excelente momento, acaba de ganar el premio Carlos a Mejor Musical Humorístico por su show Fátima es camaleónica y va primera en venta de entradas en la temporada veraniega 2021, según informes de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (Aadet).

El megashow de Fátima contiene más de diez cuadros musicales en tributos a divas y divos internacionales como Lady Gaga, Madonna, Celia Cruz, Cher, Liza Minelli y Mick Jagger, junto a estrellas locales como Valeria Lynch, Patricia Sosa, Lucia Galán, Soledad, La Bomba Tucumana, Karina, Ángela Leiva y Gilda.