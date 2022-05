Una miniserie de ocho episodios, pura ficción, con el personaje de Martina Chapanay como protagonista es la propuesta de la productora Pase-Rocca que desembarcará en San Juan la semana próxima para tomará audiciones para algunos roles principales y otros secundarios. Mostrará a Martina en tres periodos de tiempo, adolescente, mujer joven y adulta y comenzará a filmarse a principios de junio en San Juan, en distintas locaciones, calculando que serán 5 semanas de rodaje.



El equipo de casting está detrás de varios personajes (ver aparte): a la "Martina chica" la buscan en San Juan; y sobre "las Martinas grandes" -una de entre 20 y 30; y otra de entre 50 a más de 60 año, informaron que "una es de Buenos Aires y la otra formoseña. "Están cerrando contratos, no estoy todavía habilitado para dar nombres, pero son actrices experimentadas y con cierta pantalla, creo que sí las conocen. Estamos en un momento en Argentina de mucha producción audiovisual, los actores tienen mucho trabajo, entonces estamos acomodando, y si es posible, que los actores que uno elige se puedan acomodar, porque uno tiene teatro, otro un compromiso de algunos días en una serie y así. Dentro de ese universo la producción intenta acomodar eso. Sí te puedo contar que habrá un narrador que será Rafael Splengerburd, que será un cronista que la entrevista" adelantó Miguel Ángel Rocca, que también creó expectativas sobre quién hará de Chacho Peñaloza.



El por qué surge en la cabeza del realizador el nombre de la famosa montonera sanjuanina, hija de un cacique huarpe y aliada de Chacho Peñaloza, tiene que ver con una canción donde León Gieco nombra a la heroína. El personaje quedó resonando en la mente de Rocca, que investigó en la historia y armó un proyecto audiovisual hace 10 años, lo presentó en un concurso, pero no prosperó. El año pasado lo propuso en el programa Renacer Audiovisual, del Ministerio de Cultura de la Nación, y fue uno de los elegidos.



"Recuerdo que siempre escuchaba el nombre de Martina en la canción de Leon Gieco, Bandidos rurales, él la nombra. Siempre me gustaron estas historias. Después me encontré con un libro de historia que tenía un capítulo dedicado a ella y me interesó a otro nivel, pensé que me gustaría filmar algo. Y en 2013 armé un proyecto, había unos concursos, pero no se pudo hacer en ese momento. Lo fui desarrollando y el año pasado salió este concurso y el proyecto ganó. Yo sabía que la historia de Martina era buena, me interesó mucho el recorrido de esa mujer y todo lo que había significado. Es un personaje que de alguna manera se convirtió en un mito, no son personajes de primera línea, sino que están por detrás", dijo a DIARIO DE CUYO Rocca, que tiene una vasta trayectoria como director y productor y viene de dirigir a Jorge Marrale y Mercedes Moran en Maracaibo.

"Es una ficción, no es un documental sobre Martina Chapanay. Desde mi punto de vista abordará la esencia, pero no puede saberse si lo que uno cuenta existió o no"

Miguel Ángel Rocca

"No tenía la obligación de filmar en San Juan, me intereso hacerlo. Conozco mucho la provincia. En 2003 filmé una película, Arizona Sur, estuve recorriendo mucho, metro por metro. Me gustó muchísimo, filmé en Achango, Bella Vista, Caucete, Jáchal...Me encantó. Entendía que esta serie tenía que ser filmada allá. Filmaremos en Rodeo, Pocito, en las afueras de San Juan, lugares de cierta cercanía por cuestiones de producción. Se van a usar exteriores donde vamos a recrear algunos de los robos, también haríamos la casa natal de ella y además se cuenta la muerte de Chacho Peñaloza", adelantó el realizador.



Debutante en este rubro, Rocca se ocupó de aclarar que la historia "es una ficción, no es un documental sobre Martina Chapanay. Desde mi punto de vista abordará la esencia, pero no puede saberse si todo lo que uno cuenta existió o no existió. Trato de recuperar lo que yo interpreto del recorrido de ese personaje, desde Martina de 13 años, que queda huérfana de madre, hasta el duelo con Irrazabal. Ella a los cincuenta y pico se bate a duelo con el coronel que asesinó a Chacho Peñaloza. Tiene alguna documentación histórica, es un momento clave en la vida de ella, como un acto de redención de alguna manera".



La producción transcurrirá en una época del siglo XIX, "pero habrá licencias, no habrá recreación exacta en términos históricos, me refiero a detalles. No es el objetivo hacer una reproducción histórica, sino recuperar y contar el espíritu de esta historia sabiendo que transcurre en el Siglo XIX en distintos tiempos, con momentos de la vida de Martina que coincidían con la lucha junto a Facundo Quiroga y Chacho Peñaloza, eso se respeta en términos de coincidencia histórica, siempre pensando una historia de ficción. Es la historia de un mito, de un personaje que se construye a través de la oralidad, porque no es que hay documentación precisa sobre la existencia de Martina" apuntó el realizador.



Rocca, además, considera que su relato se toca con la actualidad. "Podría haber hecho una Martina futurista, pero la indicación del concurso eran relatos históricos situados en época histórica. Igual me parece interesante que en la ficción que yo voy a contar hay elementos que se proyectan de la modernidad, elementos conceptuales. Para mí el personaje tiene elementos del empoderamiento femenino, hay cuestiones que pasan por ahí, que las voy a profundizar y la ligan con el presente", concluyó





El casting

Los interesados pueden consultar al mail a martinachapanay2022 @gmail.com La actriz que represente a la adolescente será una sanjuanina de unos 14 años. También se convocó a actores y actrices, con y sin experiencia, de entre 18 y 70 años (la inscripción continuará todo junio. Deberán llenar un formulario en linktr.ee/martinachapanay. Será un trabajo remunerado.