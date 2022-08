Por Leonardo Muro

Después de haber entregado el 24 de junio “Finally Enough Love”, un adelanto de 16 pistas de lo que sería semejante celebración, la Ciccone desembarca con “Finally Enough Love: 50 Number Ones”, las cincuenta canciones de Madonna que lideraron las listas de Billboard pero en diversas versiones, en su mayoría no son las originales sino remixes. Cincuenta hits remasterizados repartidos en 3 CDs o 6 LPs en vinilo rojo o negro. Casi 4 horas de éxitos que no dan respiro, pasados por las mezcladoras de distintos productores y DJs entre los que se encuentran Shep Pettibone, William Orbit, Honey Dijon y Avicii.

“Armar este proyecto fue como hacer un viaje por el camino de la memoria. Fue una experiencia catártica y emocional y me trajo muchos recuerdos. Me di cuenta de lo duro que he trabajado y de la vida musical aventurera que he llevado. Lo más importante es que me hizo dar cuenta de lo significativa que la música dance ha sido siempre para mí”, dijo la diva recientemente a la revista V Magazine.

No hay mucho más que agregar, Madonna entrega los cincuenta N°1 que cosechó en sus 40 años de carrera, la única artista en liderar tantas veces los charts. 20 de la 50 pistas son versiones que por primera vez ven la luz.

“Finally Enough Love: 50 Number Ones”, un tributo a la música dance, una celebración a una vida de éxitos de una artista innovadora y vanguardista. Eternamente criticada y señalada como un demonio, Madonna avanzó contra las instituciones que desde siempre reprimieron las libertades y lo hizo desafiante y combativa desde el amor.

Madonna está de festejo, todos lo estamos.