Era inevitable que Marcelo Tinelli hablara con Florencia Peña sobre uno de los temas del día que ella misma desencadenó: el poliamor.

Después de la impresionante apertura del Aquadance en una nueva gala de Bailando por un Sueño, el conductor fue al hueso y le preguntó a la jurado cómo se sentía respecto al escándalo de los audios hot.

Fiel a su estilo, Flor no se guardó nada pero se animó a una reflexión que no le gustará nada a la tercera en discordia: Eliana Mendoza.

"No estoy esperando que la gente me entienda o que se comprenda mi manera de vivir. Frente a esta situación que se hizo muy pública, y que a mi no me hubiese gustado enterarme, y supongo que a él le pasa lo mismo conmigo, me quedaron claras dos cosas: hay que mejorar la técnica y el casting", aseguró.

Por otra parte, la actriz volvió a hacer hincapié en que su noviazgo con Ramiro Ponce de Leóndesde un principio admite relaciones sexuales paralelas y recalcó que "no hay una sola forma de amar".