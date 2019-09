Si algo tiene Florencia Peña es que es capaz de reponerse de cualquier adversidad. En su vida pasó por muchos momentos complicados pero cuando se publicó en las redes su video privado en el que se la ve teniendo sexo con quien era su pareja, sin dudas que ese fue el más complicado de todos.

Sin embargo ella lo superó al punto de que hoy en una entrevista con el sitio web Teleshow, la actriz aseguró que volvería a filmarse.

"De haberme filmado no me arrepiento nunca porque esto lo voy a repetir hasta el hartazgo: cuando alguien se mete en una cuestión de índole privado, sin permiso, eso constituye un delito. Por suerte ahora se está empezando a entender un poco más desde la Justicia, más allá de lo que entienda o no la gente, de que los delitos informáticos son los delitos modernos”, dijo.

“Más allá de eso, ningún individuo debe dejar de tener actos de libertad solamente porque haya otros que cometen delitos en este caso. Yo me volvería a filmar todas las veces que lo necesite y que lo quiera. Estoy con cinco juicios juntos, que ya llevan años, pero el año que viene supongo que vayamos a juicio oral. Y espero que la Justicia se expida de manera modelo y que siente jurisprudencia", agregó.

Flor aseguró que hoy su relación con Ramiro Ponce de León la elevó como mujer y también habló de su fallido casamiento. "Con Ramiro tenemos la relación más linda del planeta. En mi evolución como mujer, en mi manera de cómo concebir el amor, la pareja, la familia. Nos complementamos, nos divertimos mucho juntos, la pasamos muy bien, somos los dos muy curiosos, y parte de nuestro proyecto como pareja es casarnos, pero no como una cuestión de formalidad, como lo hice en mi primer matrimonio, que fue más por mandato”, aseguró.

“Ahora sería un festejo casarnos: hay ganas de hacerlo porque nos amamos y nos encanta estar juntos. Teníamos fecha el año pasado y mi papá se enfermó de golpe, y como entendemos que esto tiene que ser un festejo para todos, suspendimos ese casamiento gigante que estábamos armando y nos dimos cuenta de que no teníamos la necesidad de hacer algo así", dijo, tan convencida como siempre.

Como si esto fuera poco, Flor Peña volvió a las andadas y en las últimas hroas publicó en su cuenta de Instagram una foto hoy junto a Ponce de León, en la que parodia la que tomó el novio de Pampita la semana pasada, y que la modelo le hizo sacar de las redes sociales.

En la misma, se puede ver a ambas mujeres abrazadas junto a sus parejas , con las espaldas descubiertas, aunque en el caso de Peña se trata de un topless.

Fuente: Popular