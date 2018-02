En diciembre de 2012, Florencia Peña vivió un mal momento cuando se filtró en internet un video íntimo en el que aparecía teniendo relaciones con Mariano Otero, su pareja de ese momento. Aunque pasaron cinco años, todavía sigue adelante con una batalla judicial contra buscadores y medios gráficos que divulgaron este material.

Esta grabación se viralizó no solo en la Argentina, sino también en todo el mundo. En una entrevista con el ciclo radial Perros de la calle, la actriz contó un episodio que le ocurrió mientras pasaba por Migraciones en Miami: "Me toca un centroamericano, un puertorriqueño, que cuando ve que soy argentina me empieza a hablar en castellano. Me preguntó qué hacía y yo le respondí: 'Vengo a Disney con mis hijos'. Luego, me preguntó: '¿Qué hacés tú?' Yo le dije: 'Soy actriz'. Me pide mi nombre, me busca, no sé si enganchó el video, yo creo que sí, y empezó a decir: '¡Pero esto no se puede mirar!'. Fue tremendo".

Peña recurrió a la Justicia para evitar que el video siguiera propagándose, pero no fue una tarea simple, ya que en nuestro país hay un vacío legal para este tipo de delitos. "Tengo cinco juicios: a Google, Yahoo y a tres medios gráficos. No sé si voy a ganarlos, porque no hay legislación. A mí me gustaría sentar jurisprudencia. Mi abogado me dijo: '¿Querés seguir con esto? Porque tenés que poner guita para seguir la demanda'. Además, ya pasaron cinco, nos quedan por lo menos ocho años más. Yo le dije: 'Hasta el final'. Pero más allá de que si gano o no plata, quiero seguir hasta el final porque este es el delito moderno".

"Ese video va a estar siempre en la web porque lo vuelven a subir. Yo lo que quiero es sentar jurisprudencia para que paguen los que cometen esos delitos. Hay una sensación general -y volvemos al feminismo- de decir: 'Jodete porque te filmás'. Y vos no tenés derecho a tu privacidad. Yo me filmé para mí y me voy a seguir filmando si quiero. No me van a decir lo que tengo que hacer o no. Lo que sí quiero es que esa persona, en el momento de robar algo, lo piense, porque va a ir en cana, como pasa en los Estados Unidos y en otras partes. Acá no pasa nada", manifestó Florencia.

Además, contó que todavía no pudo averiguar quién filtró ese material: "Eso nunca lo supe, me lo robaron de la nube o de algún lugar… habiéndolo borrado, yo no sabía que no se borraba. Hay un montón de cosas que hoy aprendí. Pudo haber sido desde la compu o del teléfono que lo mandamos a arreglar. Pero la realidad es entender que necesitamos leyes que regulen esto y sentar jurisprudencia. Ahora a todas las que le pasó no siguieron con los juicios adelante, soy la única".

También, explicó que no es lo mismo que este tipo de episodios le pase a una mujer que a un hombre. "El bullying que me generó a mí no lo puedo ni explicar… y eso que yo tengo una personalidad". Luego, agregó: "Yo no quería salir a la calle y te juro que me la recontra banco. Me moría de vergüenza. Yo pensaba: '¿Cómo puede ser que me muera de vergüenza?'…".

"No me extorsionaron (por el video); si no, hubiese sido más fácil llegar a quién era. Encima lo pusieron en tres partes, cuando me estaba reponiendo de la primera, salía la segunda. Una maldad, alguien que me odiaba, un sádico", manifestó. "Si hace cinco años hubiésemos tenido esta conciencia de género, yo me hubiera sentido más acompañada. Me sentí muy sola en ese momento", finalizó.