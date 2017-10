“Ultimate Christmas” es una colección de 20 canciones navideñas registradas por Frank Sinatra para las discográficas Capitol y Reprise, y que abarcan el período 1954-1991, incluyendo colaboraciones con sus hijos Frank, Tina y Nancy. Está disponible en CD, formato digital, 2 LPs en vinilo negro y una edición limitada de 2 LPs en vinilo blanco.

“Ultimate Christmas” parece haber sido ordenada cronológicamente, comenzando con "White Christmas” y “The Christmas Waltz” (ambas de 1954). La recopilación incluye pistas de finales de los 50s como “Mistletoe And Holly”, “I'll Be Home For Navidad”, "The Christmas Song" y “Santa Claus Is Coming To Town”. También hay grabaciones de los años 60s, “Have Yourself A Merry Little Christmas”, “An Old Fashioned Christmas”, “Whatever Happened To Christmas” y “I Would Not Trade Christmas”. Hay dos canciones arregladas por Don Costa en 1975, “A Baby Just Like You” y “Christmas Memories”, y la última grabación navideña de Sinatra en 1991, “Silent Night”.

Es justo reclamar los favoritos que fueron excluidos, como “We Wish You The Merriest”, pero “Ultimate Christmas” es una gran muestra de este tipo de canciones de estación que grabó “La Voz” para Capitol y Reprise.

Un gran compilado navideño de Frankie con algunas versiones remasterizadas que merecen ser escuchadas más de una vez.