Lejos de quedar atrás el difícil momento que vivió Ivana Nadal (27) luego de que en marzo de 2016 se filtraran fotos prohibidas en las redes y otras aplicaciones, la modelo sigue siendo blanco de críticas.

Además, días atrás una usuaria de Twitter trató de "gorda" a Ivana y la diosa no ocultó su enojo: "La infelicidad de la pobre mujer. ¡Soy modelo (no soy gorda para las marcas que me contratan, por suerte) y conductora de TV y radio! Un gusto".

En este contexto, Ivana decidió frenar las agresiones verbales y compartió un extenso escrito en su cuenta personal de Instagram junto a una foto en la que se la ve sonriendo y mostranso su belleza natural.

La publicación reza lo siguiente:

"Mucha gente te enfrasca en una perfección que ellos solos imaginan. A mí me gusta mostrarme tal cual soy. Con una sonrisa enorme de dientes desparejos y únicos, con un ojo más chiquito que otro (cuando me río) y unas pecas que acompañan esa sonrisa. Con ojos achinados y una mirada transparente. Con ganas de vivir, de conocer, de experimentar, de amar y ser amada, de dar y recibir. Con ganas.

No intento caerle bien, ni mal, a nadie. Sólo soy. Y me hace feliz si a los que quiero, los hace feliz. Soy independiente e impulsiva. Solidaria pero jamás dejando de lado lo que yo deseo, y haciendo todo por cumplirlo. Eso, soñadora. Una completa soñadora; con pies sobre la tierra.

No me gusta hablar de lo que pasó con mi intimidad porque fue una violación, y muchos se rieron de eso, se hicieron eco, lo compartieron y opinaron... ¿Pero saben qué? ¡Está superado! ¡Entendí que quienes están mal, son ellos, no yo!

Muchos de nosotros tenemos sexo, y lo conocemos más o menos, lo exploramos más o menos, y lo ponemos en práctica más o menos. Pero el hecho que ustedes hayan visto algo del mío, no fue mi culpa. Así que por favor, no insulten más. ¡Mírense un poco ustedes y sean felices! ¡Sonrían y amen la vida como yo! Gracias a todos los que siempre están y me dan cariño sin conocerme tanto".