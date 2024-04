Desde que Santiago del Moro anunció el martes al mediodía, todo en Gran Hermano giró en torno al estado de salud de Furia. El conductor comentó en sus redes que la participante iba a abandonar la casa para que le realizaran unos estudios, iniciando una catarata de versiones e hipótesis al respecto.

Durante el día se supo que la doble de riesgo había tenido una infección urinaria y debía ir a la clínica para hacerse nuevos estudios, ya que unos valores habían arrojado niveles preocupantes. Lo que no trascendió, debido a la repercusión del caso, fue cuándo la iban a retirar y a qué sanatorio le iban a hacer los estudios, con el objetivo de preservar el aislamiento.

Por este motivo, buena parte de la programación de Telefe transmitió en vivo desde la casa. En Cortá por Lozano, debatían el tema con la imagen clavada en la puerta de la casa. Hasta que a las 15.24 se abrieron las puertas y la participante regresó a la competencia.

Encapuchada, con campera negra y maquillada de blanco, Furia entró con la energía que la caracteriza. “Lo único que quería hacer era esto”, dijo la doble de riesgo corriendo hacia Bautista, que tomaba sol junto a uno de los grupos. Enseguida, su gran amigo Emanuel la abrazó por la espalda y así estuvieron unos largos segundos celebrando el reencuentro.

En tanto, el Chino, Manzana y Virginia ni se levantaron de sus sillones. Tampoco mostraron demasiado interés Coti, Zoe y Paloma, mientras Florencia le dio una palmada en la cola. Darío miró a un costado cruzado de brazos, apoyado sobre un poste, escuchando lo que la participante tenía que decir.

“No puedo hablar mucho, pero de a poco voy a ir tirando cosas”, dijo ante las reiteradas preguntas de sus compañeros. Allí se enteró que Mauro también había salido también por sufrir un corte. “No puedo dejarte solo que me querés sacar el protagonismo”, dijo con su habitual estilo, mientras caminaba por el jardín. Según comentaron sus compañeros, al joven le habían dado tres puntos por la herida que le produjo un plato con el que se cortó de manera accidental.

SE ME ALEGRÓ EL CORAZÓN

QUE HERMOSO VERTE BIEN FURIA



EL FANDOM ESTÁ MÁS FURIOSO QUE NUNCA



FURIA ES LA GANADORA #GranHermano #GranFuria pic.twitter.com/CUYJiZBOvT — Aquellxs Hablan FURIOSA ��❤️‍����️ (@AquellxsHablan) April 17, 2024

Habrá que ver cómo repercute esta situación en la dinámica de la casa, donde Furia se convirtió sin dudas en la participante más popular. Tanto dentro como fuera, cosecha pasiones a favor y en contra y eso se reproduce en las placas y en los votos. Según había informado el conductor, la propia Julia iba a definir qué y cómo comunicar a sus compañeros, y todo se definió en la gala del martes a la noche.

Luego de hablar con del Moro, la joven primero les hizo creer a sus compañeros que iba a abandonar la casa debido a un difícil historial familiar que podría repercutir en su cuerpo. “Yo voy a abandonar el juego. Quiero estar en la final, pero creo que primero está mi salud”, dijo ante el estupor de sus compañeros. Pero todo fue una broma que duró unos pocos minutos. “También quería decirles que esto es una joda. Sí, mañana me voy a hacer unos estudios, voy a salir de la casa. Así como me gusta reírme de ciertas cosas, sé que no se jode con la salud y por eso me voy a ir a hacer los estudios para volver y romperles todo bien adentro”, expresó.

Con Furia nuevamente en la casa, ahora empieza otra historia. Esta noche habrá gala de nominación. Y seguramente este tema cobrará relevancia a la hora de entrar al confesionario a dejar los votos. Una decisión cada vez más difícil a medida que avanza la competencia.

INFOBAE