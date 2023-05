Foto Gentileza Camerata San Juan

Una entrañable selección de folclore sanjuanino será el fuerte del espectáculo que mañana domingo brindará Camerata San Juan en el Auditorio Juan Victoria, y como es su buena costumbre, junto a destacados artistas invitados. Será en la gala donde, luego de una primera parte de música judía -canciones folclóricas en arreglos de cuerdas y el Himno de Israel, que la formación local ejecutará en adhesión al 75to aniversario de la fundación del Estado de Israel- y coronando la semana patria, resonarán composiciones de Buenaventura Luna, Bebe Flores, Negro Villavicencio, Saúl Quiroga, Montbrún Ocampo y Raúl de la Torre, entre otros.



"Son las canciones más icónicas de nuestro cancionero, cuecas, tonadas, valses, alguna zamba... Cantarán Raúl de la Torre, que para nosotros es un altísimo honor compartir con él, uno de los creadores más inspirados de nuestra música y un intérprete súper intenso y emocional. Estará acompañado por dos figuras jóvenes: Giselle Aldeco, con muchísima experiencia y que ya ha cantado con nosotros; y un debut con Camerata, que es el talentoso Nicolás Olivieri", adelantó a DIARIO DE CUYO Enzo Pérez, quien agregó que de algún modo el concierto también servirá de presentación de dos temas que grabaron el año pasado, Romance de mi niñez, con Raúl; y una versión de Tonadita (de Hugo Figueroa), con Giselle, que ya están en plataformas.



"Los temas que canto me los pidió la Camerata, pero es posible que mi elección hubiera estado muy cercana. Serán San Juan en otoño, Romance de mi niñez y una zamba que hice hace muchos años, Amor presente, que la canto poco y queda muy linda con la orquesta. Creo que los temas son representativos", dijo De la Torre. "Los conciertos de la Camerata son siempre muy lindos, muy emocionantes, la gente los sigue, los apoya con mucha pasión. Y yo me encuentro muy cómodo, son músicos muy pero muy valiosos, un grupo con una gran trayectoria; y a su vez cantar con ellos es muy grato. Puede resultar muy novedoso, pero con Los Hermanos de la Torre fuimos los primeros artistas en cantar con la Camerata", agregó el cantautor, quien también elogió a sus jóvenes colegas y señaló que "actuar en el Auditorio, que es un magnífico escenario, a la altura del Colón y de otros del mundo, siempre es una cosa maravillosa".

Nico Olivieri, albardonero que el año pasado tuvo una buena actuación en La voz Argentina, estará por primera vez con la Camerata.



"Para mí es un honor hacer música con Camerata y con Raúl y Nico. Siempre es un honor ser convocada, no es la primera vez que tengo esa dicha, ya que ya hemos compartido varios conciertos y galas patrias, algunas en Auditorio, otras en el Teatro del Bicentenario e inclusive lugares como el teatro de Albardón y escuelas", expresó Aldeco, quien entonará Tonadita, A unos ojos y Riquezas mías.



"Las canciones que me tocaron a mí son las cuecas Las dos puntas y Cuyana cosechadora; y el vals No sé qué tiene San Juan", contó Olivieri, más que movilizado por esta presentación. "Se me está cumpliendo un sueño, porque siempre quise estar acompañado por una gran orquesta; y la Camerata San Juan es una gran orquesta que tiene excelentísimos músicos, de renombre en la provincia y en el país, que nos representa en todo el mundo. Poder estar con ellos es un privilegio realmente", agregó Nico, que se reconoció afortunado de cruzarse en varios escenarios con Giselle y que calificó como "un placer" estar con De la Torre. "Raúl es un prócer de la música folclórica, para toda mi familia que siempre ha escuchado todas sus canciones, que son himnos para los sanjuaninos. Es un placer acompañarlo y formar junto a él parte de esto tan hermoso", valoró.



Pero además de las actuaciones de estos tres cantantes, que hacia el cierre de la velada se unirán para entonar Nochecitas de San Juan, San Juan por mi sangre y Vallecito de Huaco, por citar algunos títulos; habrá otras presencias destacadas en el espectáculo de mañana. Una es la de Mario Zaguirre, que esta vez oficiará de presentador (aunque seguramente más de uno esperará que también "despunte el vicio" en escena).



"Mario es una de las personas que más conoce de la historia del folclore, en particular cuyano, además de ser integrante de un grupo emblemático como Inti Huama, ser docente y autor", subrayó Pablo Grosman, cabeza de la formación. La otra tiene que ver con la misma agrupación, que en esta oportunidad lucirá más numerosa. "Va a ser una Camerata grande, con más miembros que de costumbre, porque tendremos presencia en cuerdas de los becarios de la Orquesta Escuela. Es el primer concierto del año donde van a participar", destacó Grosman.



Desde 2022, el Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia, a través de la Fundación Orquesta Escuela San Juan, otorga becas para practicantes avanzados, para que hagan sus prácticas en un grupo profesional, en este caso en la Camerata. El año pasado hubo tres, que se quedaron; y este año se suman tres más, con lo que son seis los becarios que se lucirán con la formación en el Auditorio: Gerónimo Luna (violín), Catalina Benegas (violín), Ana Paula Vargas (viola), Renata Ferrer (viola), Martina Rodríguez (violoncello), Fabricio Rodríguez (violoncello).



"Una presencia de seis chicos de Orquesta Escuela en Camerata es cosa por demás interesante, pues si el total de Camerata son 24 músicos, tener nosotros una representación de 6 significa una producción genuina en cuanto a formación, totalmente hecha por Orquesta Escuela", dijo Jorge Rodrigo, más que conforme con los objetivos alcanzados por la fundación que dirige, y expectante también por esta nueva velada, otra buena apuesta de la Camerata, que pondrá el broche de oro a la semana patria.



DATO

Gala Folclórica. Domingo 28 de mayo, 20 hs, Auditorio Juan Victoria. Entradas $400 en venta en boletería del Auditorio y en www.tuentrada.com