Gastón Pauls estuvo con Germán Paoloski en su programa No es tan tarde (Telefe) y no quiso esquivar una de las secciones ya clásicas del ciclo: “Ratifica o rectifica”.

El conductor expuso unas declaraciones del actor del 2019, en donde afirmaba que él no había salido de la Tierra “para ver si es redonda”. Pauls no se desentendió, pero rectificó a medias: “Yo lo que dije es ‘qué lindo que es dudar en este mundo’.”

Sin embargo, ratificó sus dichos sobre la llegada del hombre a la Luna. “Es algo que seguro, estoy convencido, el video de la llegada a la Luna es un chiste. ¡Es un Mehari! ¡Un Mehari! Les salió lo mejor que pudieron, pero lo ves hoy y decís ‘no llegó nadie a la Luna, no mientan más’. Era una pelea de la Guerra Fría y terminó ahí”, remarcó el actor.

“Llegaron en el 69 y en los últimos 20 años, con todos los avances que hubo ¿ninguno de los multi multi multimillonarios se hizo un viajecito a la luna?”, cuestionó.

Germán le recordó que Elon Musk es más ambicioso y tiene planeado un viaje a Marte. Gastón se mostró descreído: “Cuando desde allá nos manden un láser y nos llegue…”.

Sus primeras declaraciones sobre el tema se dieron en el documental Pitágoras, donde Gastón Pauls expresó sus argumentos a favor del movimiento terraplanista. “Comencé a planteármelo hace cuatro años. Yo siempre puse como ejemplo a Galileo Galilei, alguien que se animaba a ir en contra de lo instalado. Un día dije ‘¿y si en realidad es al revés?’”, reveló.

“Me fui hasta los griegos e investigué quiénes decían que todo giraba alrededor del Sol y los que decían que todo giraba alrededor de la tierra. Me parece superinteresante el tema, más allá de cuál es la verdad. Todavía no lo sabemos. Yo no lo vi. Yo no salí de la tierra para ver si es redonda, no me encontré con una pared de hielo todavía. Lo que sí sé es que esto alimentó mis dudas. Y la duda para mí es absolutamente bienvenida en mi vida”, explicó en aquel momento.

Luego de sus declaraciones, Pauls publicó en Instagram un descargo, ya que se sintió muy molesto con la prensa por difundir su creencia sobre la Tierra y la llegada del hombre a la luna.

“¿Arman un escándalo por la ‘luna’ y callan cuando miles y miles mueren diariamente por las adicciones? Medios de comunicación adictos. Nunca más esclavos”, dijo indignado, y arrobó a su programa Seres Libres (Crónica), que busca desestigmatizar el hablar de drogas.

