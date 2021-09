Gastón Pauls y Liz Solari son buenos amigos desde hace varios años, pero en los últimos días empezaron a circular versiones de romance.

La panelista de Los ángeles de la mañana Maite Peñoñori contó que la modelo y el actor podrían estar iniciando una relación y develó las pruebas.

"Él le dedicó un posteo muy cariñoso una vez, pero dijeron que eran amigos. Ahora ellos están en Uruguay, y alguien me dijo que los vio en un bar muy acaramelados. Ellos publicaron fotos en el mismo lugar, pero no se mostraron juntos", contó Peñoñori en el ciclo de Ángel de Brito.

"Gastón Pauls y Liz Solari están en Montevideo. Él le dijo 'mi amor'", continuó la periodista, confirmando el romance.

Pero a raíz de estas versiones, surgió una duda polémica y es que Liz estaría casada. "Lo que me incomodó un poco a mí de esto es que ella se casó justo antes de la pandemia y nunca blanqueó separación, lo que dijo es que quedaron separados (por la distancia) del marido. Pero ahora me dijeron que (a Gastón) le dio un beso, la agarró de la mano y le dijo 'mi amor'".

Súper ácida, Yanina Latorre lanzó una controvertida frase. “¡Listo, son amantes!”, expresó.

Lo cierto es que Liz publicó historias en su cuenta de Instagram donde se ve a Pauls dando una conferencia sobre adicciones en el marco de su programa Seres Libres (Crónica, lunes a las 22).

"Orgullosa de vos @gastonpauls22. Fin de una charla inmensa", escribió ella juntos a las imágenes del actor hablando frente al público.

Las últimas relaciones amorosas de Liz y Gastón

La modelo rosarina se casó con el empresario italiano Walter Fara en 2018 tras seis años de noviazgo. Pero en 2020 Solari contó que no veía a su marido hace meses debido a las restricciones por el coronavirus: “La pandemia me agarró en Argentina y acá me quedé. Estoy esperando a que dejen entrar extranjeros a ver si puede venir mi marido, que por el momento tampoco nos podemos reencontrar. Hace unos meses que no nos vemos”.

En su momento, cuando le consultaron sobre la posibilidad de ser madre, la rubia realizó una profunda reflexión: “¡Yo tengo dos hijas peludas, mis perras! Hay que pensarlo. La verdad es que traer un hijo al mundo en este contexto es algo que pienso más de una vez. Estoy muy preocupada por las generaciones que vienen y cómo van a recibir este Planeta".

Por su parte, Pauls es padre de Muna y Milo, fruto de su relación con Agustina Cherri, de quien se separó en 2014. Desde entonces, el actor presentó a Camila Canicoba Jaimes en 2019, con quien estuvo en pareja un año. La joven tenía 18 años cuando comenzaron la relación, mientras que él tenía 47.

A partir de la separación, se vinculó a Gastón con Mariana Diarco, la exnovia de El Dipy. Se dijo que se habrían conocido en los pasillos de Crónica donde ambos trabajan.

Pero consultada sobre el asunto, Diarco explicó: "Trabajo de ocho a diez horas día. Cuando no estoy trabajando tengo un nene de cuatro años. Es muy chico y demanda mucha energía. Y después duermo. Cero vida amorosa".

"Ojalá el día de mañana encuentre a un hombre para compartir mi vida. Pero ahora no tengo tiempo", siguió Diarco y luego habló puntualmente de Pauls: "Es un lindo chico. Tiene uno de los mejores programas de la tele" (por Seres Libres).