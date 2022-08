Por Leonardo Muro

Goo Goo Dolls lleva 36 años en la ruta, consiguió su momento de mayor popularidad mundial en la segunda mitad de los 90s de la mano de éxitos como “Name”, “Iris”, “Slide” y “Black Balloon”, entre otros, pero eso no significa que no hayan seguido produciendo buenos discos, simplemente la histeria del consumo viró hacia otro lado, había otros productos que consumir. Sin embargo estos neoyorquinos siguieron su camino de discos y giras hasta que en 2019 publicaron “Miracle Pill” y cuando en 2020 se aprestaban a realizar la gira para promocionar el disco, sucedió lo que ya todos conocemos: pandemia, aislamiento y a esperar. Decididos a que el encierro no los paralizara, decidieron poner manos a la obra a nuevas canciones. Fue así que se internaron en las entrañas de Woodstock un pueblo muy ligado a la historia del rock, y el espíritu del lugar hizo también su trabajo. Dejando de lado las computadoras, las máquinas y la tecnología, decidieron hacer un “back in time” y regresar a lo analógico: cintas de grabación, pedales, amplificadores, madera, válvulas y corazón.

El resultado de esta experiencia se llama “Chaos In Bloom” y es el décimo tercer álbum en la carrera del dúo y el primero en ser producido íntegramente por el guitarrista y cantante John Rzeznik. A esta altura ya estamos medio saturados de discos pandémicos, con lo cual resulta muy necesario aclarar que este “es un disco gestado durante la pandemia” pero “no es un disco pandémico”, y esta es una diferencia muy grande.

Abre el álbum “Yeah, I Like You”, una canción fresca y pegadiza que apunta contra los influencers, “en un mundo que se está ahogando en las redes sociales y las estrellas de Internet, muchas de las cuales son ciertamente talentosas, pero muchas confirman que en 2022 podés ser famoso por no hacer nada”, manifestó Rzeznik durante una entrevista. Le sigue la estremecedora “War”, que a pesar del título no se refiere a la guerra que tiene en vilo al mundo sino a la guerra interna de un hombre que lucha por no perder el amor de una mujer. En “Save Me From Myself” y también en la hermosa “Let The Sun”, se escuchan paisajes sonoros que hacen que cada canción se sienta completa, y este es el truco de la atmósfera envolvente que prevalece en la música de Goo Goo Dolls.

Si bien el cantante es John Rzeznik, los discos del dúo suelen tener una o dos canciones interpretadas por el bajista Robby Takac, y en esta producción su voz está al frente del reluciente power pop de “Loving Life” y en “Past Mistakes”. Aceleran el ritmo en “Going Crazy”, en donde recuerdan sus días como banda de garaje, cuando todavía no eran conocidos mundialmente ni llenaban estadios.

Ningún disco de Goo Goo Dolls está completo sin una power ballad, y es antes del final que llega “You Are The Answer”, esa canción que será la del momento de encendedores y luces de celulares en alto durante los shows en vivo, un himno con piano, chasquidos de dedos y la voz de Rzeznik a tope. Y como si todo esto fuera poco el cierre queda a cargo de la poderosa “Superstar”.

“Chaos In Bloom” es mucho más que un disco de Goo Goo Dolls , “Chaos In Bloom” es un gran disco de Goo Goo Dolls.

Otra vez estamos frente a un álbum que una vez que termina es inevitable darle PLAY otra vez, y otra más y otra más.