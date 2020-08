Mañana, en modo virtual, tendrá lugar la charla sobre Derechos Intelectuales en la Música organizada por la Secretaría de Cultura de la Provincia, en el marco de un programa de capacitación destinado a músicos locales, de acuerdo a lo manifestado por Virginia Agote, titular del área. Gestado en conjunto con el Instituto Nacional de la Música (INAMU), el conversatorio contará con una primera parte a cargo de Diego Boris, presidente de la entidad que posee más de 65 mil registrados en el país, y estará protagonizado por Esteban Agatiello, desde Buenos Aires.



A lo largo de su presentación, el abogado y músico independiente, que hace 2 décadas transita el circuito vernáculo con su banda Ritcher, se explayará en torno a los 3 derechos intelectuales en la música vigentes en Argentina.



"En el país, existe el Derecho de Autor y Compositor, que es el salario correspondiente al creador de canciones; el Derecho de Intérprete, que es para el que canta y ejecuta un instrumento; y el más desconocido, que es el Derecho de Productor Fonográfico dirigido al que asume los costos para que exista una grabación y no depende de un sello discográfico", dijo Agatiello en charla con DIARIO DE CUYO, acerca de los conceptos en torno a los cuales girará la propuesta, que también abordará aspectos prácticos sobre cómo registrarse para tener la posibilidad de cobrar y recaudar en cada caso.



¿Cuáles son los pasos básicos? "Es muy simple, más fácil de lo que se piensa. Es por eso que, hoy por hoy, en Argentina, se registran muchísimas canciones todos los meses, la mayoría de los trámites se realizan por Internet", aclaró quien también es parte de la Unión de Músicos Independientes (UMI), apuntando a la importancia del Instituto Nacional de la Música que, desde su creación en 2012, tiene la misión de capacitar a los músicos sobre los derechos intelectuales a los cuales pueden acceder. "Son puntos aún desconocidos que permiten cobrar, incluso a alguien que no tiene ninguna repercusión ni éxito comercial, siempre y cuando desarrolle su actividad. Por eso es importantísima esta información", expresó el también presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes (FAMI).



¿Se puede vivir de la recaudación? "Todo depende del trabajo autogestivo del artista. Tampoco es creer que uno hizo una canción y ya está, porque ninguna radio o canal se va a enterar ni lo va a difundir. No puedo decir: Ahora, voy a hacer pizzas y hago 3 y nada más ¿Quién me va comprar, si nadie se enteró? La magia no existe. Algunos tienen la idea de quedarse a esperar que venga alguien algún día y lo encuentre tocando en un bar. Hace muchísimos años que eso ya no ocurre en Argentina", sostuvo en referencia a décadas pasadas, cuando la industria era dominada por las discográficas y "los músicos contratados recibían un porcentaje", lo que "ya no ocurre con las nuevas generaciones de artistas".



"Pensar que voy a grabar una canción y al otro día voy a hacer millonario, no. Acá la lógica de la música es como la del resto de los trabajos. Hacer canciones y quedarme de brazos cruzados, no va. Esperar a que alguien, algún día, golpee tu puerta, no va a ocurrir", reafirmó.



En ese contexto, haciendo énfasis en la crisis económica y sanitaria actual debido a la pandemia, Esteban subrayó que "los músicos reclaman que los medios difundan más música nacional para aplacar la falta de shows", teniendo en cuenta que los espectáculos serán una de las últimas actividades en volver. Además, respecto a la nueva modalidad de vincularse con el público mediante conciertos virtuales, subrayó que como ayuda es "muy pequeña", porque hay que realizar "ciertos gastos, no considerados". Que, si bien, puede ser una salida laboral, "la contra es que a un streaming puede acceder cualquier persona de cualquier punto y, ahora, no es una entrada por persona, sino por hogar", apuntó.



Es por esta razón que Agatiello acotó que, para que un artista cobre lo que le corresponde, ya "no es necesario que una canción suene para un millón de personas". "Cada vez que difunden sus temas, los músicos pueden cobrar, sea por un canal de televisión, en un show en vivo, por Internet y en una radio, por más chica que sea", expresó el profesional, convocado habitualmente por el INAMU para instruir a los músicos en torno a esta temática y brindar las herramientas suficientes para que los creadores logren concretar los trámites que, según sus particularidades, pueden ejecutarse en las oficinas de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC), la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI) o la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF).

DATO

El encuentro será a las 18, con acceso gratuito, pero los interesados deberán inscribirse previamente en la web: inamu.musica.ar.