En su gira despedida, luego de 3 años en escena y giras por todo el país, Sabrina Garciarena junto a Viviana Puerta, Andrea Lovera y Manuela Perin arribarán a San Juan con la puesta teatral Madres, que subirá a escena esta noche a las 20 hs, en el Teatro Sarmiento. Antes de su presentación, Sabrina Garciarena dialogó con DIARIO DE CUYO.



"El año pasado hicimos algunas funciones por distintas ciudades y nos quedó rependiente ir hasta allá. Yo fui un par de veces al Festival Unasur Cine y con el film Felicitas, y conocí el Valle de la Luna y nada más. Además, Darío Barassi es íntimo amigo mío y de Germán (NdeR: Paoloski, su esposo) y nos cuenta siempre dónde lleva a sus suegros o a su familia, así que tengo muchas ganas de ir para allá", dijo la actriz, feliz por pisar suelo sanjuanino en la gira 2024 de la producción. "Esta vez, voy sin hijos, así que voy a tener la posibilidad de trabajar y también de estar un poco ahí, me gustaría probar sus vinos, nunca los probé", subrayó divertida la artista acerca de sus planes en el marco de esta visita.



Respecto al fin de ciclo de la adaptación argentina que en su versión original triunfó en Broadway y se puso en España, México, Perú, entre otros países; Sabrina explicó que es un título "angelado" y "mágico".



"Lo quiero un montón. Para mi gusto, tiene todos los condimentos. Uno se identifica, es divertido, emociona en su punto justo y nos hace felices porque deja un mensaje. Yo siempre digo que hay que verlo, porque hay temas que no se hablan de la maternidad, pero es todo sin golpes bajos. Es la vida misma", adelantó en torno a la historia de 4 amigas que se reúnen a celebrar el baby shower del personaje de Garciarena, lo que se convertirá en un disparador para recorrer los diferentes aspectos del embarazo, hasta el después de dar a luz y también la menopausia.



"El tema de llegar a la despedida de Madres es porque ya todas estamos con otras obras y compromisos. Mis compañeras trabajan mucho: Andrea está con 3 musicales al mismo tiempo, Vivi empieza a ensayar una obra nueva con Carlos Portaluppi; pero yo la amo y no descarto volverla a hacer", dijo la también intérprete de Pequeños grandes momentos, que está en cartelera los lunes y martes en el Multiteatro porteño; que aseguró que seguirán girando en sus últimas funciones hasta junio.



"¿Qué temas que aborda me tocan de cerca? Todos. Hay mil maneras de maternar, pero muchas veces es silenciosa y otras es compartida, pero es hermosa. Es lo que más te da vuelta. Yo lo sé por mis 3 experiencias y todo cambia cuando tenés un hijo, mi beba tomó teta hasta los 3 años y recién ahora estoy volviendo a mí. Es agotador, es cierto, pero me encanta ver a mis hijos juntos, acompañándose como hermanos", dijo la mamá de León (9), Beltrán (7) y Mía (3), que también habló de cómo es compartir escena con sus colegas.



"El estar en una obra íntegramente de mujeres me recontra cambió mi punto de vista. Me siento identificada de principio a fin y es lo mismo que uno vive con una amiga o una hermana. Hasta hoy fue el único proyecto en el que sentí como una red porque sabía que podía ir con mis hijos, que si alguno se enfermaba o tenía un problema, sabía que me iban a entender; aunque yo nunca faltó a mi trabajo, pese a que me sienta mal", apuntó. "Yo tengo esa cosa de mirar los libros y de decir no o sí con mucha seguridad. Es más, he dicho más no que sí. Creo que a lo largo de mi carrera no hice más de 4 obras, entre ellas, El violinista en el tejado, con Raúl Lavié. Cuando fui madre decidí dejar el cine y la tele para dedicarme más a mi familia y estar más en Buenos Aires. Pero cuando leí Madres me enamoró el guion inmediatamente, incluso no estaba adaptado todavía porque es una obra mucho más larga, pero quedó preciosa", explicó mientras corta la llamada con el conductor del noticiero de los mediodías de Telefe, su pareja desde hace 15 años, con quien vive en Tigre junto a sus hijos. Ambos comparten una productora que se enfoca en proyectos que "por ahí tengo ganas de hacer pero no de protagonizar", como añadió, con la que ya pusieron al aire por el canal de las pelotitas programas como Nunca es tarde y en la actualidad Juego chino, con la conducción del "Pelado" López. Además de esto, Garciarena se encuentra trabajando en un streaming con el equipo de Madres para Kuarzo TV, de Martin Kweller y con planes sobre los cuales aún "no se puede contar más", para los cuales deberá viajar a España, donde ya dejó muy buena imagen en producciones anteriores.



"Como dije en la mesa de Mirtha Legrand el fin de semana pasado -que tal vez se desvirtuó porque muchos tomaron como que yo tenía intenciones de dejar el país- me gustaría ir por un tiempo con toda la familia a trabajar a algún otro lado, pero Germán trabaja mucho y es muy arraigado. Obvio que sería ir y volver, tenemos a nuestras familias acá", subrayó.



Respecto a la situación general de Argentina, Sabrina no pudo obviar la problemática del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), la grieta entre los actores y su incertidumbre sobre el arte y la cultura.



"Es súper triste. Algo había que hacer para regular un montón de cosas quizás. Hay productores que hacían 20 películas, tenían el subsidio y nunca se estrenaban, pero no por eso hay que sacarlo. Las películas tienen un subsidio pero no se hacen con los impuestos de la gente y, además, hay una retribución con lo que sale de las entradas. En mi caso, desde que trabajo hace 25 años, nunca me contrató el Estado para trabajar, nunca jamás. Todos mis trabajos se produjeron de manera privada. Sin embargo, el INCAA no puede desaparecer, ojalá que no sea así. No se trata de tocar lo que funciona bien", destacó, al igual que se opuso a la baja del presupuesto de las universidades públicas.



"Creo que hay otros lugares más urgentes que ver, hay un montón de personas que han robado. La cosa no era empezar por la educación y la cultura. Y tampoco creo que mis colegas estén matando a Guillermo Francella, que es el mejor actor del país junto a otros y ama el país. Quizás hay actores más radicales que están enojados por lo que está pasando con la educación, como Dolores Fonzi, a quien recontra banco. El 98% de los actores no viven del Estado y de repente no se puede regular así. Creo que hay cosas que son innecesarias y fueron muy abruptas. Sin embargo, hay productores como Carlos Rottemberg que apuestan por el arte y dan mucho trabajo. La gente que produce teatro y películas va a seguir produciendo porque siempre se trabajó con fondos privados", mencionó una Garciarena, que en un pantallazo por sus más de dos décadas de profesión, se considera "más madura" y una persona que hoy sabe "enfocarse" en lo que verdaderamente quiere.

> DATO

MADRES subirá a escena hoy en el Teatro Sarmiento (Av. Alem y Av. Libertador), a las 20 hs. Entradas: $9.800 y $7.800 de manera online en www.entradaweb.com.ar y en boletería de la sala.