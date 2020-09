Debutó en televisión en la telenovela Amor en custodia a los dos años. Chiara Francia jugaba en el set de Patito Feo cuando tenía 4 y ahí definió su vocación al darse cuenta que quería ser como Antonella (el personaje de Brenda Aniscar). Su madre es Marcela Citterio, escritora de esa tira y varias más, mientras que su padre, Javier Francia, es un conocido productor televisivo. A los 17 años disfruta del éxito de haber protagonizado Heidi, bienvenida a casa, la tira juvenil que comenzó en Nickelodeon en 2017, fue emitida por Disney para Latinoamérica y llegó al mundo gracias a su reciente inclusión a Netflix. Pero "Tati", como la llaman los miles de fans que la siguen en las redes, tiene además una faceta como escritora. La pasión compartida con su madre la llevó a publicar su primer libro, Casi amor, que resultó número 1 en Amazon durante dos semanas. La novela romántica, dedicada a un público teen, en la que aborda el embarazo adolescente desde su fresca mirada. En contacto con DIARIO DE CUYO, la joven adelantó que está escribiendo la segunda parte de su novela debut y también avanzó en un nuevo título: "Jefa a los 17". "La cuarentena fue muy productiva para mí" comentó la chica que vio canceladas sus giras internacionales con Heidi.



-¿Cómo llegás a editar una novela?

- Primero lancé mi libro en un concurso, donde al que ganaba se lo publicaban. Cuando no gané, mi mamá me dijo "por qué no lo autopublicás, yo te ayudo". Recuerdo que pensé: "¿Quién querría leer una historia mía?" y fue increíble. No lo cambiaría por nada.



- ¿Tu mamá fue una influencia importante para lanzarte como escritora?

- Claramente, yo crecí viendo a mi mamá escribir. De chiquita, cuando pude pedir qué regalo quería, pedí una computadora. Me regalaron una de juguete y yo hacía como que escribía al lado de mi mamá. Ella escribe súper rápido en el teclado y yo imitaba su velocidad.



- ¿Por qué elegiste la temática del embarazo adolescente?

- Siembre fue un tabú o un tema muy dramático. Y siento que no tiene por qué ser así. ¿Por qué nadie habla de eso?, ¿por qué marginar a las adolescentes embarazadas? Por eso se me ocurrió escribir sobre esto; porque no tienen el futuro escrito por haber quedado embarazadas.



- ¿Tu popularidad como actriz pudo haber ayudado a las ventas?

- Puede ser, todos los fans que me siguen son muy fieles, compraron el libro. Pero también estoy generando un nuevo público con la escritura. Hay un público que me está conociendo por el libro y eso es hermoso.



- Hiciste tele desde muy pequeña, ¿qué vivencias tenés?

- De niña, el set de televisión era como mi casa. Al principio, yo decía mis textos de memoria, porque ni siquiera sabía leer. En Patito feo, estábamos con Ángela Torres, Tini (Stoessel), éramos varias "las hijas" jugando ahí. Nunca sentí miedo en un estudio, porque más allá de cuando actuaba, mi mamá me llevaba a sus novelas, yo ya conocía a las personas, así que fue muy lindo después tener la oportunidad de que me graben a mí también, de estar en escena. Es increíble actuar, ser distintas personas, experimentar estas situaciones.



-¿Qué te pasó cuando conseguiste tu protagónico a los 13?

- Es loco. Siempre lo tomé como un juego. Ahora, recién, lo pienso más, pero en ese momento era un juego. Me cuesta poner en palabras lo que fue para mí ser la protagonista de Heidi. Tenía una presión, porque uno no quiere fallar, pero al mismo tiempo sentía que si me caía tenía un colchón enorme, un lugar donde me podía caer, ya que todo el equipo quería que me fuera bien. Que a todos nos fuera bien. Fue una experiencia hermosa. Después, cuando hicimos función en el Teatro Astral, recuerdo salir del teatro y había tantos chicos gritando mi nombre y Heidi, que yo no lo podía creer.



- ¿Es difícil trabajar con la familia?

- Cuando hicimos Heidi, estuvimos más unidos que nunca, trabajábamos juntos y después volvíamos a casa y seguíamos hablando del programa todo el tiempo. Nunca nos aburríamos, porque los hacíamos con tanta pasión, mi mamá era la escritora, mi papá el productor, mi hermanito también actuaba, era una emoción increíble porque estábamos realizando nuestro sueño. Era como vivir en Disney.



- ¿Cómo manejas esa popularidad?

- Siempre siento que a los niños hay que tenerles un amor especial. A veces me cruzo con alguno que me reconoce en la calle y me pongo a charlar. Lo más lindo del infantil es tener esa llegada a ellos; de que te quieran de esa manera. Es muy bonito.



- ¿Cómo viviste el ingreso a Netflix?

- Ya se transmitía en Latinoamérica por Nickelodeon, pero cuando salió en Netflix fue muy impactante, porque me escribían fans en distintos idiomas; italiano e inglés sé, entonces les podía contestar, pero otros me escribían en ruso o hebreo, entonces me metía al traductor para responderles.



- ¿Cómo es tu relación con otras actrices de tu camada? ¿Hay competencia o envidia?

- Nunca siento envidia o competencia, pero soy bastante tímida, y tengo un círculo bastante chico, en una fiesta o un backstage, no me acerco a charlar, me da vergüenza, me quedo con las personas que conozco y con las que grabé.

CASI AMOR

"Hola, mi nombre es Emma y tengo diecisiete años. Tuve mi primera vez y, ahora, voy a tener un hijo. Sí, leyeron bien. No crean que, por ser la primera vez, no pueden quedar embarazadas: ¡es todo mentira!". Así comienza la sinopsis del libro de Chiara Francia donde aborda el embarazo adolescente desde la perspectiva de las relaciones y el amor. La publicación fue éxito de ventas en Amazon y significa su lanzamiento como escritora juvenil.