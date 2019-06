La vida musical de María Creuza tuvo como puntapié un concurso de talentos. Con la bossa nova en plena expansión, conoció en 1970 al poeta Vinicius de Moraes, quien se convertiría en su mentor, amigo y confidente. "Mi poeta preferido, mi maestro, la persona que me dio la mano para decidir qué camino tomar", lo define la intérprete brasileña en una charla con DIARIO DE CUYO, antes de su actuación, mañana, en el Auditorio Juan Victoria (ver aparte). Justamente, lo que Creuza hará sobre el escenario es un homenaje al famoso compositor, figura destacada en Brasil, junto a Jobim y Toquinho, autor de más de 400 canciones, entre ellas el clásico Garota de Ipanema que por supuesto estará en el repertorio de este concierto de Creuza en la provincia, que es parte de una gira por Argentina.



"Me dijeron que tiene una acústica fantástica. Eso me gusta", comentó entusiasmada sobre los datos que tiene sobre la sala del Juan Victoria, que produce el concierto. La artista llegará acompañada por un trío de músicos dirigido por su segundo marido, Víctor Vélez, un pianista argentino a quien conoció en un recital en Bahía Blanca en los '80, cuando el músico que tocaba con ella no pudo viajar y la producción lo contrató. "Dijeron que era un músico muy preparado, que había tocado música brasileña, que podría servir y así fue. Me sirvió tanto que me casé con él", dice risueña la bahiense que se mostró expectante por su debut en estas tierras.



¿Qué canciones le canta a Vinicius?



-Los temas que marcaron toda mi trayectoria, la alegría que tuve de ser tan bien recibida en la Argentina, esos temas que ya conocen y yo tengo la pretensión de que conozcan todos. Además de la Garota de Ipanema, Voce abusou, que siempre digo que es mi cédula de identidad. Todos son de Vinicius de Moraes, claro, menos Voce abusou, que es de Jócafi y Antonio Carlos, pero que la gente identifica absolutamente conmigo, por haber sido su primera intérprete.



-¿Cree que la música de Brasil alcanzó suficiente difusión?



-Hay bastante, pero se necesita más, claro. Hoy hay una melange, música de todos lados, eso influye. Pero creo que la música brasileña se está conociendo un poco más, no solamente por mí, sino gracias a otros artistas que vienen, pero quisiera que fueran más divulgados. Ustedes, los argentinos, tienen una especie de vecindad, de alegría con la música brasileña y siempre encuentro argentinos en el Vinicius Bar donde siempre estoy, así que tengo referencia de la preferencia del público. Además en otros lugares a los que estoy viajando me da una alegría extraordinaria ver los teatros llenos. Hay una gran curiosidad por la música brasileña y también de parte de la juventud, que yo necesito que me siga para seguir vigente. El público se renueva, pero también están esos que me han seguido durante tantos años y que me cuentan cosas hermosas de sus vidas que ocurrieron con mi música de fondo y eso es para mí muy gratificante. Eso es lo que pretendo haciendo este recital dedicado a Vinicius de Moraes.



-La Fusa es considerado el mejor álbum en vivo de la música brasileña, ¿qué siente ser parte de ese disco?



-Es verdad, tuvo premios y todo. Es un gran honor y una alegría saber que ese disco marcó un camino, que es un gran referente para muchos músicos que conozco, inclusive como otra gente importante como Sting, que no tiene nada que ver con nuestra música y me dijo que se inspiró en ese disco, al igual que Michael Bubble... ¡que es casado con una argentina!



-¿Qué le ha dado más satisfacción a lo largo de su carrera?



-Hay muchas cosas, yo tuve la gran alegría de trabajar con gente muy importante, mire ese padrino de lujo, repito, que fue Vinicius, trabajar en Japón, la importancia que tuve siempre que en muchos países como España, Italia... llegar y que la gente te conozca es muy lindo.



-¿Hubo algo que postergó por el trabajo?



- Bueno yo tengo tres chicos y de recorrer todos estos años también cuidaba mi lado familiar, fue una época muy difícil cuando ellos eran chicos, porque hoy son cuarentones. Como había que viajar y dejarlos, o si no llevarlos y eso implicaba toda una logística, llevar desde el perro, la almohada preferida todo eso... bueno, hice una pausa, ellos tendrían 13, 10 y 9. Aunque la pausa duró un año nada más... (risas). Ellos son hijos de mi primer marido, Antonio Carlos, el autor de Voce abusou, estuvimos juntos 17 años y nos separamos.



-¿Qué opina de los actuales movimientos feministas, de las denuncias de abuso, de acoso laboral?



- Yo pienso que los tiempos cambiaron mucho. Se le dio voz a mujeres que estaban silenciadas por las circunstancias de vida y que ahora pueden gritar, decir sus miedos sean cuales sean. Siempre digo que soy femenina feminista, yo quiero que la mujer siempre esté a la par con su pareja, con su amor, con la figura masculina, eso es importante que se diga; que no nos volvamos enemigas de los hombres. Pero existe esa necesidad de hacer ver a los hombres que la violencia no puede seguir. Eso sin dudas.



-Comenzó su carrera en la década del 60, ¿cómo era entonces el ámbito musical?



- Yo no tuve ninguna dificultad, ni nadie me acosó, ni nada por el estilo. Sinceramente. Fui muy bien recibida. No sentí ese machismo, primero porque gané un concurso en Bahía donde fui la primera chica joven que encaró un programa donde yo presentaba invitados, después me invitaron a los festivales, que era la moda de la época. Bahía no era el hervidero musical que es hoy, nosotros teníamos que salir para Río o São Paulo, donde podíamos mostrar nuestro trabajo. Gracias a los festivales fui llegando a las personas más interesantes que yo conocí, para empezar, Vinicius de Morares, que me vio por televisión, me contactó y me dijo que era la cantante que estaba buscando. Eso fue muy lindo. De ahí, un gesto es historia, como se dice. Lo que quedó es esa alegría que tengo, ese legado extraordinario que nos dejó y seguir cantándolo, haciendo estos recitales que estoy haciendo ahora.





EL DATO



María Creuza le canta a Vinicius. Auditorio Juan Victoria, sábado 22 de junio a las 21.30 hs. Entrada General $150. Boletería del Auditorio y www.tuentrada.com.