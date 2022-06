Cecilia Dopazo vive un momento inmejorable en su carrera profesional. Junto a su colega y amiga Patricia Palmer, protagoniza una de las comedias más exitosas de los últimos años: Radojka, la obra ganadora de los Premios Estrella de Mar 2022. A un año y medio de su estreno en calle Corrientes y de ser la más vista en Mar del Plata, la puesta dirigida por Diego Rinaldi, mantiene una vitalidad tan intensa que en emprendió una gira nacional de invierno y el próximo 20 de este mes, llegará al Teatro Sarmiento de la mano de la productora mendocina Team 22. Entusiasmada y muy activa por este presente, la actriz habló DIARIO DE CUYO a pocas semanas del estreno en la provincia.



- ¿A qué se debe que este espectáculo tenga tanta vigencia en cartel y que sea convocante?

- Es un espectáculo muy aceptado por el público y se sostiene por eso, por el boca a boca. Empezó en plena pandemia, estábamos en un momento que castigó mucho los actores y en como también en muchas otras áreas. Cuando estrenamos no había dinero para publicidad y prensa, de todas formas, la obra no dejó de funcionar tanto que evidentemente ha gustado mucho y sigue gustando. Hay de todo un poco, además, tenemos una química poderosa con Patricia, porque nos encanta hacer comedia juntas.



- En alguna definición tuya en otro medio, dijiste que "el teatro es un acto espiritual", ¿por qué lo sentís así?

- Es verdad, es ineludible que sea así. Para mí es una actividad sanadora. Me ayuda a meditar sobre el presente. Me obliga a estar atenta de lo que me pasa y lo que le pasa a los demás en el escenario. Me ayuda a concentrarme en un solo momento y que paradójicamente, me permite descansar. En la vida cotidiana tenemos un ritmo multitasking a full: mirás una serie, te fijas qué pasa en Instagram y cocinás al mismo tiempo. Entonces actuar para mí, es enfocarme y me produce un alivio, un alivio placentero.



- ¿Cuánto quedó en tu interior de tus personajes de Tango Feroz o Caballos Salvajes?

- Hay una rebeldía intacta en mí. A mis 52 años, mi acto de rebeldía es el color de mi pelo. Hoy me muestro como soy, dejé de teñirme. Tengo y muestro mis canas, para mí es una actitud política enorme. Es pararme en un lugar y expresar mis derechos, en ser libre cuando me muestro sin maquillaje, mostrarme quien soy con orgullo y dignidad. No está mal tener 50 años y la verdad, que no me da disimular y no siento vergüenza. Aunque no es fácil asumirlo. Vivimos en una sociedad con una cultura que me generaba mucho un hartazgo enorme, de opresión y de esclavitud. Durante años me vi obligada a teñirme siempre y era angustiante para mí. Cuando llegó la pandemia, algo me hizo un clic. Pero no vengo de otro planeta y no me fue fácil darme cuenta. Es un desafío constante.



- ¿Cuánto cuesta darse cuenta y descolonizarse también para otras mujeres?

- Cada una se da cuenta sobre lo que necesita. Pero no hay que hacerlo sola. Entre nosotras podemos mirarnos, acompañarnos y tenernos confianza de a poco. Como soy muy activa en Instagram, muchas mujeres me comentan y me preguntan, yo las apoyo y las inspiro. Hay un grupo conocido como las "hermanas plateadas" que comparten esta idea. No es un tema estético únicamente, es romper con el miedo, de sentirse acompañada a vencer los prejuicios. Es cuestión de una elección sin imposición.



- ¿Cómo te va con esa faceta de influencer-instagramer?

- Es toda una exploración. Facebook no tengo. No le daba bolilla al tema. Pero en plena cuarentena, encerrada, aburrida y sin saber qué hacer, me puse a mirar qué pasa en Instagram. Y bueno, me reemplazó la tele. Hoy prácticamente la televisión abierta dejó de interesarme. No veo latas extranjeras compradas, no me engancho con las telenovelas; y de los noticieros ni los miro porque desconfío lo que dicen, entonces me entusiasmé con la novedad de Instagram. Empecé a expresarme con humor y me divierto haciéndolo. Encontré un rincón de recreo para mí. Se me ocurren muchas cosas de manera espontánea y de repente, sale una idea y la publico a la primera. El denominador común de las cosas que publico, es reírse de una misma. Mostrarme caseramente a cara lavada. pero no es una casualidad, es una forma de militar mi libertad en lo femenino.



- La relación entre la prensa y los famosos, un debate de vieja data. En tu discusión con Fede Bal al respecto ¿qué postura sostenías?

- Creo que el tema cambió un poco por la masificación de las redes. Ahora, es la actriz, el actor o el famoso y famosa quien decide qué quiere mostrar. Pero paradójicamente, se termina mostrando bastante. Sin embargo, somos los editores de lo que queremos mostrar. Lo que decía Fede es que cuando le roban una foto del paparazzi, es un precio a pagar por la necesidad de que los periodistas te promocionen el show. Le dije de ninguna manera se puede permitir eso, me parece que es como querer encajar a toda costa y que hay que dejarse que te atropellen para que uno pueda ser promocionado. No me parece ético, ni tampoco justo, no hay que aceptarlo. Todo debe suceder en un marco con reglas claras de juego, fuera de eso no hay que admitirlo.



- ¿Sufriste el acoso a la intimidad y la sobreexposición mediática?

- Hay gente que se presta más o que se presta menos. Sí, tuve un momento fuerte de eso y yo no quería que se conozcan cosas de mi vida. Tuve una dura pulseada con la prensa, pero también, bajé el perfil con el tiempo y dejé de exponerme tanto. Mantengo un buen equilibrio.



- La diferencia con las redes, es que ¿vos controlás lo que se muestra?

- Ese es el punto, por eso me encanta el contacto directo con el público y sin intermediarios.

La comedia fríamente calculada

En Radojka, cuenta con humor inteligente la historia de tres personajes; una anciana serbia y dos mujeres que se unen en un inesperado suceso que desencadena la trama, de esta inolvidable comedia, que las lleva a tomar una radical decisión para poder subsistir y conservar su trabajo. A partir de ahí las actrices entran en un juego desopilante. Una comedia fríamente calculada para reír y pensar.

La función será el próximo lunes 20 de junio en el Teatro Sarmiento a las 20hs. Entradas anticipadas en Entradaweb.com.ar.