Mirar al tango desde otra perspectiva y con cierta apertura hacia otras figuras y representaciones simbólicas, fuera de los géneros establecidos y de estéticas tradicionales, es la propuesta que lleva desde su esencia la compañía Proyecto Tango San Juan, y que vuelca en su nuevo espectáculo, que estrena hoy, llamado "Maison Tango". Es un show inspirado en el formato del café concert, que tiene un antiguo cabaret como telón de fondo, donde suceden múltiples historias y cuyo personajes pintorescos dan vida a una puesta que combina el tango, el jazz fusión, la danza teatro, el arte drag y el humor.

Ensayo. Varias semanas en el Ferrourbanístico llevan con el ensayo de cada cuadro coreográfico. Los estilos que abordan salen de las fronteras del tango para combinarse, por ejemplo, con el contemporáneo y el jazz.

Las coperas, las mozas y mozos, los clientes habituales del cabaret, la "madama" son los personajes en escena, y también una chica que busca refugio en dicho espacio para escapar de su novio. La mujer comienza a trabajar haciendo el servicio de limpieza y de a poco irá tomando más protagonismo en la trama.

Con la producción de Rafael Lloret y la dirección de Fernando Muñoz, habrá 14 artistas en escena. Un hilo conductor conectará cada cuadro coreográfico y teatral, con otras subtramas que aparecen dentro de los conflictos que viven los clientes, las bailarinas y los mozos de este cabaret surrealista. Pero la excusa artística es la posibilidad de apreciar la diversa gama de matices.

Lloret contó a DIARIO DE CUYO sobre el show: "Se combinan diferentes artes en escena, pero lo que caracteriza a la obra es la experiencia que invita a ver nuevos abrazos, nuevas formas de expresar la danza, el hecho de romper ciertas estructuras culturales del tango tradicional. Hacemos intercambios de roles, le damos un toque humorístico y le imprimimos esa impronta del arte drag", se explayó el productor.

A partir de la canción "Como dos extraños" (de José María Contursi y Pedro Láurenz) se originan encuentros y desencuentros, historias de engaños y desengaños, desamores, amores y todo en simultáneo en este cabaret. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, y lo que se aparenta puede no ser. En la obra, intervendrán reconocidos artistas drag locales como Dany Love y Pandora Pink. "Llevaremos al espectador un humor grotesco si se quiere con exageración en algunas escenas. A la figura del hombre fuerte y de la mujer sumisa, como ha sido histórico en el tango, la pondremos en tela de juicio y la abordaremos con otra óptica, con roles no fijados previamente. Como la danza es viva y dinámica vemos cómo puede fusionarse con otras disciplinas, en este caso con el arte drag, que es la primera experiencia que realizaremos de este tipo para el público", agregó Lloret.

La Compañía Proyecto Tango, es un colectivo artístico de bailarines profesionales -surgida en 2019- que se dedica a la fusión entre la danza contemporánea, el folklore y el tango, con una apertura además, hacia el concepto queer. Su espectáculo destacado anteriormente fue el homenaje a Ástor Piazzolla, estrenado el año pasado con el título "Lo que vendrá" -basado en la composición de 1950- y fue una manera de representar ese quiebre entre el sonido tradicional y un sonido de vanguardia con exploraciones armónicas y rítmicas más cercanos al jazz. Del mismo modo, con esta pieza "Maison Tango", también se busca romper aquellos parámetros en la forma y en los roles de la danza, muy ajustados para el varón y para la mujer. Por lo tanto, representará una apuesta hacia un nivel mayor de desarrollo y con la suma del arte drag, abrirá nuevos espacios para indagar más sobre esta dinámica del "tango queer".

Algo de esto se vio durante el Festival Crudo 2023 de danza independiente, donde hubo un adelanto (un "trabajo en desarrollo") de esta obra que dura unos 60 minutos en total. Después del estreno de esta noche, el elenco se preparará para subir al próximo escenario: la participación en el Festival Ola Danza, que se concretará del 21 al 24 septiembre en la ciudad de Mar del Plata.



DATO

Maison Tango. Estreno esta noche a las 21.30hs. en el Cine Teatro Municipal de San Juan (Mitre 41 este). Entradas a $1.500 individuales y 2 personas por $2.500. Reservas: 2644101417. Digitales en www.eventbrite.com.ar