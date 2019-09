Corre el año 1968 en los Estados Unidos. El cambio se siente en el aire... Muy alejado de los disturbios en las ciudades está el pequeño pueblo de Mill Valley, donde durante generaciones, la sombra de la familia Bellows ha crecido enormemente. En su mansión al borde de la ciudad, Sarah, una joven con horribles secretos, convirtió su tortuosa vida en una serie de historias de miedo escritas en un libro que ha trascendido en el tiempo; historias que tienen la forma de volverse muy reales para un grupo de adolescentes que descubren este terrible libro.

TÍTULO: Historias de miedo para contar en la oscuridad

TÍTULO ORIGINAL: Scary Stories to Tell in the Dark

DIRECCIÓN: André Øvredal.

ACTORES: Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush.

ACTORES SECUNDARIOS: Dean Norris, Gil Bellows, Lorraine Toussaint.

GUIÓN: Kevin Hageman.

FOTOGRAFÍA: Román Osin.

MÚSICA: Marco Beltrami.

GÉNERO: Terror .

ORIGEN: Estados Unidos.

DURACIÓN: 108 Minutos

CALIFICACIÓN: Apta mayores de 13 años

