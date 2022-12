Tomás Holder se mostraba muy enamorado de Pauli Balbi. Sin embargo, el amor llegó a su fin y el influencer expresó su enojo en redes sociales con llamativos reclamos que no pasaron inadvertidos entre los usuarios.

“¿Destrozar sueños? Te quedaste con 50.000 seguidores... Te di una vida que nunca pensaste...”, escribió junto a una selfie. Acto seguido, se mostró en el auto y agregó: “Por no querer dejar ir gente atrás en tu pasado, te perdiste los mejores años de tu vida junto a la persona indicada”.

Si bien en ningún momento Holder nombró a Pauli, nadie dudó de que los mensajes fueran dirigidos a ella. Es que ambos dejaron de seguirse en redes sociales, eliminaron todas las fotos que tenían juntos y este martes la joven celebró haber alcanzado los 50 mil seguidores en Instagram.

Tomás Holder le hizo insólitos reclamos a su exnovia: la reacción de los usuarios

Los reclamos de Tomás Holder a Pauli Balbi, no pasaron inadvertidos entre los usuarios que rápidamente se volcaron a Twitter para reaccionar con todo tipo de comentarios, bromas y memes.

Algunos comentarios fueron: “La división de bienes de Holder con la ex... Lloro”; “Jajaja, no puedo más. Holder le pasa factura a la ex por los seguidores”; “Holder diciéndole a la exnovia que gracias a él tuvo una vida que nunca pensó tener... ¿Qué?”; y “Yo no puedo creer cómo Holder pasó de subir exageradamente fotos 24/7 con la novia a tirarle indirectas diciendo que gracias a él tiene seguidores y que se va a perder los mejores años de su vida”.

“Era sencilla, tenía un iPhone 7 con botón”: el insólito motivo por el que Tomás Holder se enamoró de su novia

Tras su salida de Gran Hermano (Telefe), Tomás Holder visitó distintos ciclos televisivos. Lejos de su personaje, aseguró que se había enamorado de Pauli Balbi porque es sencilla y ejemplificó: “Tenía un iPhone 7 con botón”.

Invitado a PH, Podemos hablar (Telefe), el joven que se jacta de hacer el personaje de un “típico rugbier cheto” fue consultado sobre su frase de los teléfonos de alta gama.

“Yo hice un chiste en las redes sociales y quedó la frase ‘iPhone sin botón’, que es a partir del iPhone X para arriba que no tiene el botoncito del medio. Y entre los adolescentes se ve que gustó, que hizo reír y quedó...”, explicó. Acto seguido, agregó: “Ahora los chicos dicen ‘Quiero una Milipili con iPhone sin botón’”.

Andy Kusnetzoff quiso saber qué teléfono tenía la novia del influencer cuando la conoció. “Lo que me enamoró de ella es que era supersencilla. Tenía el Iphone 7 con botón. La gente se reía y me decía ‘Holder, te buscaste una con iPhone con botón”, recordó entre risas.

Acto seguido, destacó que su novia no usa maquillaje, “se viste tranquila” y toma colectivo. “Se dijo que yo no salgo con chicas que toman colectivo. Mi novia estudia en la Facultad pública y toma colectivo. Yo la acompaño a la parada”, precisó despegándose de su personaje.