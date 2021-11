Se esperaba que la China Suárez rompiera el silencio en torno al escándalo del año. Pero la anunciada charla con Alejandro Fantino en el especial En primera persona (Star+) no solo giró en torno a su papel en la fugaz separación de Wanda Nara y Mauro Icardi. Incluso, el culebrón fue algo secundario durante el programa. El diálogo recorrió la infancia de la actriz y sus elecciones de vida. “Cuando hablo, la cago”, admitió cuando le preguntaron por qué evitaba a la prensa.

De a poco, con el correr de los minutos, el entrevistador se las ingenió para que la invitada saque conclusiones sobre las cuestiones mediáticas que atravesó en las últimas semanas. “¿Sabés lo que pasa? Nunca sentí que tenía que dar explicaciones. A lo mejor suene soberbio o a lo mejor suene rebelde, pero el día que mis hijos me pregunten lo que quieran saber, a los únicos a los que voy a dar explicaciones es a ellos”, expuso.

Y agregó: “No me banco que venga un novio a pedirme explicaciones, no tengo tolerancia para esas cosas. Quiero mantener la privacidad y la intimidad, no quiero armar un personaje”.

La ex Casi Ángeles reconoció que el escándalo la afectó, pero que estar en otro país le sirvió para que la carga no sea tan pesada: “Yo les digo a mis amigos ‘no quiero saber nada’. Muchas de las cosas que se dijeron no son verdad. Si bien siempre estoy informada, me ayudó estar cumpliendo un sueño en Madrid”.

“El precio de vivir con libertad”: la China Suárez se refirió a las críticas que recibió cuando estalló el “Wandagate”

Durante la charla, Suárez analizó por qué su figura genera emociones encontradas. “Entendí que siempre se va a hablar, ya lo tengo aceptado. No es el precio de la fama, siempre odié esa frase, pero sí es el precio de vivir con la libertad que tengo desde que soy muy chica. A mí nunca me molestó. Es mirar con perspectiva: estoy en medio de un terremoto, sí; mis hijos están bien, sí; mis amigos me quieren, sí”, enumeró.

Fue en ese pasaje de la charla donde reconoció que algunos miembros de su entorno no reaccionaron como ella hubiera esperado. “Hubo gente que me defraudó. No esperaba que sea así. Uno piensa que hay amigos que te puedan bancar más o menos, pero yo sigo teniendo la misma gente de siempre”, señaló.

En ese sentido, vale destacar que una de las informaciones que circuló es que Paula Chaves y Zaira Nara le habrían dado la espalda cuando estalló el escándalo.

“Al hombre nunca se lo condena”: la reflexión de la China Suárez sobre el trato que reciben las mujeres

Teniendo en cuenta cómo fue criticada por parte de la sociedad cuando se la nombró como la tercera en discordia en el “Wandagate”, la China Suárez apuntó contra el patriarcado. “Desde el colegio que las explicaciones se les piden a las mujeres: a las que no quieren tener hijos, les dicen que ‘ya están grandes’; a las que tienen muchos, les preguntan por qué; lo mismo a las que se separan; y si conocen a más de uno, es puta”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que el machismo no es exclusivamente de los hombres: “Después está el machismo en mujeres que es tremendo. Es la mujer que juzga a otra mujer. Hablan de un lugar mural de muy poca empatía. Se creen el papel de ‘mujer’ y son las primeras en señalar a otra mujer. Eso es por como nos adoctrinaron”.

Y completó: “Nos meten en la cabeza que las mujeres tienen competir y al hombre nunca se lo condena. En ningún sentido. No se lo juzga ni se le pida explicaciones”

Tras el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi, la China Suárez quiere estar sola: “No quiero saber nada más con nadie”:

Luego de las reflexiones que lanzó durante toda la entrevista, Alejandro Fantino le preguntó a la China Suárez si se imagina de novia en el corto plazo. “Ahora no quiero saber más nada con nadie. No necesito un hombre al lado. Yo tengo mi familia, tengo 3 hijos. No necesito que me cambien la lamparita ni que me prendan el fuego para el asado, eso lo hago yo”, respondió.

Por otra parte, si bien no definió si se imagina en una relación abierta, la protagonista de Terapia Alternativa valoró que las nuevas generaciones estén cambiando el paradigma y no se pongan etiquetas para amar: “Siempre tuve relaciones monogámicas y creo que no es natural. No sé que puede llegar a pasar a futuro”.

Asimismo, dijo que este último tiempo de exposición y trascendidos le dejó muchas enseñanzas. “Aprendí y todo lo resolví en privado. No voy a decir qué y con quién, pero quedó todo claro. Me dejó tranquila y duermo tranquila”, concluyó.

Las frases más fuertes de la China Suárez en la entrevista con Alejandro Fantino

*“Si me preguntaban que quería ser cuando era grande, yo solamente quería tener hijos. Ni siquiera tener una familia”.

*“Yo puedo pelear, pero no soy muy de gritar. Soy más hiriente en este tono. Soy picantísima y me puedo poner muy mala”

*“Creo que estamos muy susceptibles, Y está este tema de la cancelación, cancelan a todo el mundo. Me sentí mal, hubo gente que me escribió para darme el pésame. Aprendí a no tomármelo de manera personal, antes sí”

*“Es raro que yo diga que me gusta la soledad, porque siempre estuve de novia. Me gusta la soledad, pero me gusta mucho también estar de novia. Mucho. Soy enamoradiza.”.

*“Me quieren y me odian por la misma razón: mi personalidad”.

*“La plata está para gastarla. Mis amigos de ‘Casi Ángeles’ iban por el segundo departamento, y mis lujos iban por otro lado. Viajaba...”.

*“Banco al colectivo de Actrices Argentinas, pero nunca me llamaron”.

*“Si hay algo que hice bien fue elegir a mis amigos. Matan por mí”

*“Soy re enamoradiza y confío”

*“Te imaginás el quilombo que armo si tengo Tinder. En todos lados van a hablar de ‘a quién se gar...’”

*“Me gustan los hombres introvertidos, no me gustan los que son el centro de atención en una fiesta”

*“Los hombres me han dicho mucho que tengo cara de or...”

*“Me llevo muy bien con Laurita Fernández y con Pampita. Tengo la mejor. Cuando hay chicos de por medio, pasa el tiempo, y hay una vida real que la gente no la conoce”

*“Creo que voy a envejecer para el orto. Tengo un principio de artritis”

*“Me considero feliz. Es un ejercicio que hay que hacer a diario. Y yo no doy por sentado nada: ni la salud, ni tener las dos piernas, ni los cimbronazos, ni la salud de mis hijas, ni poder trabajar de lo que quiero desde tan chica. Parecen cosas que no tienen importancia y no es así”.