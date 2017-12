Fue la gran sorpresa del "Bailando por un sueño 2010" y todo parecía indicar que este año volvería a la pista. Sin embargo, el exboxeador Fabio "La Mole" Moli se quedó sin pantalla, luego de haberse transformado en la voz cantante de las carreras de galgos en el momento de mayor enfrentamiento entre proteccionistas y "galgueros", y de continuar con esa defensa luego de que la prohibición se convirtiese en Ley.

En mayo, el conductor de ShowMatch, Marcelo Tinelli explicó a través de su cuenta de Twitter los motivos por los que había decidido no convocar al exdeportista . "Soy una persona que defiendo y amo fervientemente a los animales. Una de mis hijas, además, integra una agrupación proteccionista. Desde noviembre existe una ley, que tuvo amplia difusión en el programa, porque además la apoyamos públicamente, que prohibió la carrera de galgos en todo el país. Con la mejor intención, creí entender que Moli había reflexionado acerca de esta cuestión tan delicada. Y que el ámbito del programa serviría para demostrarlo y enviar un mensaje positivo. Sin embargo, sus recientes declaraciones muestran todo lo contrario. Sin ánimo de polemizar, pero con la firme convicción de seguir pregonando la defensa y el cuidado de los animales, he decidido que La Mole no sea de la partida de ShowMatch 2017", explicó, y Moli estalló.

En una entrevista radial, el exboxeador aseguró: "Nadie me llamó para avisarme que me bajaban del 'Bailando'. Me enteré por las redes sociales (...) yo quería estar cara a cara con Tinelli y conversar sobre el tema de los galgos. Marcelo y los productores deShowMatch jugaron conmigo. En 2015 hicieron lo mismo conmigo, nunca más me atendieron el teléfono, ni me pagaron". Además, decidió iniciarle al conductor una demanda judicial.

El jueves, la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Sala número 7 confirmó la imputación de Tinelli en esa causa en la que se lo acusa de calumnias e injurias.

"El hecho se centra en que Tinelli publicó en su cuenta de Twitter que le alarmaba la apología a la carrera de galgos de Moli, lo que es igual a atribuirle la calidad de delincuente. Eso tuvo una enorme repercusión, por lo cual se lo trató de asesino y maltratador de perros", expresó el defensor de Moli, Carlos Nayi, en una entrevista concedida a la estación de radio VOS.

El letrado indicó que a partir de ahora "la causa criminal debe seguir adelante luego de dos audiencias de conciliación a las que no fue" e informó que el conductor "tampoco recibió las cartas documentos". Para Nayi, "la actitud que tuvo Tinelli fue evasiva y meramente dilatoria", y por eso entiende que "no hay voluntad conciliadora". Además, indicó que "con la confirmación de hoy está al borde de juicio oral y público".

"Moli busca reparar el buen nombre y honor de él y de su familia. Lo ha tratado de asesino inmerecidamente. Lo que pide él peleando en la justicia de Buenos Aires es que Tinelli se retracte, pida disculpas públicamente y estrecharse las manos. Fabio ahora cree más que nunca en la justicia", resumió el abogado.