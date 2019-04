En medio de una emisión de El Diario de Mariana, las redes sociales estallaron de furia por el debate que propuso el ciclo conducido por Mariana Fabbiani: "Vacunas sí, vacunas no". Para eso, además de llevar a diversos especialistas, y a un médico del hospital Garraham, la producción puso al aire al doctor Eduardo Yahbes, uno de los impulsores del movimiento antivacunas.

"Qué vergüenza. No hay debate posible entre atentar contra la salud pública o no. Esto es de una irresponsabilidad supina", expresó desde las redes sociales la periodista y escritora Florencia Etcheves, sumándose a la ola de críticas de cientos de usuario de Twitter, que reclamaron que no se le puede dar espacio a una persona que fomente la no vacunación.

"Me cuentan que en el diario de Mariana @ddm_oficial están debatiendo sobre VACUNAS SI O VACUNAS NO. Parece que no aprendemos más. Darle espacio a ese tipo de debates es un crimen contra la salud pública. Realmente no entiendo el juego al desconocimiento que le hacen los medios", escribió el científico del CONICET Fabricio Ballarini.

Algunos de los comentarios más fuertes fueron:

"Estoy indignada. Mi vieja está en silla de ruedas por la polio. Que clase de enfermo querría someter a sus hijos a esa atrocidad? Enfermos son!".

"Es necesario cruzar a un Dr. del Garrahan, tan serio y claro con un maleducado que no sabe ni lo que dice como ese mamarracho que dice q no hay q vacunarse!!?? No merece que le contesten. Cómo les gusta hacer conventillo".

"El energúmeno médico ANTIVACUNAS que está en #DDM se ofende cuando le preguntan si sus hijos y nietos están vacunados. Solo quiere tener razón. No le importa la salud. PELIGROSISIMO".

"Son muy buenas las teorías del antivacunas. Lástima que ya está probado que nada de lo que dice es cierto. #DDM qué irresponsables traer a ese payaso"; "En #DDM le dan cámara al homeópata antivacunas Eduardo Yahbes. Basura televisiva"; "No está bien que le den espacio a este loco antivacunas. No se debate. No hay posturas!!! No fomenten la estupidez humana por favor #DDM".

"#DDM en serio le dan lugar a este tipo de gente? Que tan descerebrado podes ser para pensar que van a salvar a sus hijos evitando vacunas? Y que el autismo es causado esta? Que? Media neurona! Los que acceden solo utilizan a sus hijos como rata de laboratorio".

"Qué terrible irresponsabilidad la de @eltreceoficial con #DDM dándole lugar televisivo a un médico (bastante desagradable en sus formas) antivacunas que dice que la OMS no es confiable".