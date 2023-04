El 23 de abril debutará en el Teatro Sarmiento, en estreno nacional, Romería Española, una propuesta distinta que reúne danza, música y humor; y que el 29 de este mes levantará telón en el porteño Teatro Avenida para luego salir de gira por el país. Quienes la subirán a escena, bajo dirección de Jorge Massini, será Cantares de España, reconocida compañía de Buenos Aires que compartirá tablas con el ballet local Imperio Gitano y un elenco actoral encabezado por Graciela Pal. Abocada a este proyecto que le encanta, quien la actriz que fue parte de tiras como Nano, Botineras, Dulce amor, Celeste, Bella y Bestia, entre tantas, desplegará su faceta actoral, pero también una menos conocida por los sanjuaninos, que es la de cantante... y de música española, algo que ella -a quien se la ha oído más en boleros y baladas- pocas veces sacó de la intimidad de las reuniones familiares.

"Todo el tiempo estoy cantando en la obra. Massini, que creo que es la persona que más conoce de espectáculos españoles en Argentina, me lo propuso y yo me pregunté ¿Puedo? Me atrevo? Él me alentó, me dijo cosas muy lindas y bueno, aquí estoy", dijo en charla con DIARIO DE CUYO, no sin antes elogiar la propuesta e instar a los sanjuaninos a verla.

"Me encanta, es un musical con mucho humor, un gran espectáculo con 30 artistas en escena, 60 cambios de ropa, hay coplas, pasodobles, jotas flamenco y al final tributo a Lola Flores y a otros grandes de España. Quiero que venga la gente y disfrute y quiero disfrutar con ella", marcó Pal, que también se refirió al hecho de sumar talentos de la provincia.

"Interactuar con artistas de San Juan me parece maravilloso, creo que se debería haber hecho toda la vida así, que haya un intercambio ¿no? Me parece que es algo mágico porque es unir culturas, formas de hacer las cosas, es muy lindo, es muy valioso", opinó la hija del recordado intérprete y director zaragozano Pablo Palitos, en cuya compañía trabajó y de quien heredó el amor por lo que hace.

"Desde que dije la primera palabra en mi vida supe que iba a ser artista. El click fue en mi niñez, cuando los sábados me dejaban ir a ver al teatro a mi papá y yo quería hacer todos los personajes femeninos. Y no me separé más de esa realidad que es mi vida", dice con impoluta pasión Pal, quien nunca se replanteó el camino tomado. "No sé hacer otra cosa", dice entregada en cuerpo y alma a esta vocación que ha despuntado en varios lenguajes, todos atractivos para ella, aunque el teatro sea el teatro.

"A mí me gusta todo, la tele, la radio, el cine... pero la mamá de todo eso es el teatro. Un actor de teatro es capaz de hacer cualquier cosa, porque es la verdad, te estás enfrentando con el público estés vos como estés, hay días que bien, otros mal, pero la verdad que en el escenario se olvidan todos los males, el escenario es sanador. Y como es la mamá de todo, entonces uno vuelve siempre... imposible resistir un proyecto que guste al leerlo", explicó la actriz que hace cinco años no está en la pantalla chica, tiempo en el cual, sin embargo, ha sido parte de distintas piezas teatrales.

"Por ahora no estoy haciendo televisión... estamos bastante mal con esto porque no hay mucha novela argentina en el aire, no hay mucha ficción... hay mucho reality, mucho panel, lo cual me parece muy bien, pero creo que hay lugar para todos. Y si hay novelas, son del exterior, porque para los productores es más barato, más conveniente, con lo cual los actores argentinos se quedan en sus casas y eso da mucha tristeza", sostuvo, pronunciándose también sobre otra realidad contra la que se han levantado distintas voces, muchas célebres, a nivel mundial: la "cancelación" que se sufre con el paso del tiempo.

"Mientras haga teatro, no me falta nada, aunque sí, me gustaría volver a hacer televisión, porque soy muy inquieta y quiero a la tele, la adoro. Pero reconozco que los años pasan... Es horrible, pero es una realidad, es así, cuando los años pasan se van achicando las posibilidades de los personajes, hay menos roles de gente grande. Y además, por ahorrar, los productores dejan a la gente sin madre, padre, abuelos (risas). Bueno, pero yo estoy contenta con la carrera que he hecho, con lo que estoy haciendo. Y siempre con fe en Dios y la alegría de tener fuerzas todavía y juventud en el alma para seguir haciéndola", manifestó agradecida la intérprete, a quien la ausencia de la pantalla no la ha privado del reconocimiento y del cariño de la teleplatea, que -asegura- sigue parándola en la calle para saludarla, aunque -perfil bajo como es- esté muy lejos de considerarse una estrella.

"Yo no soy famosa, soy conocida, popular... La gente en la calle me reconoce, me saluda, me dice cosas bonitas y me llevo muy bien con eso, lo agradezco profundamente. Yo no soy mediática, no me gusta... Cuando tengo que trabajar, estoy trabajando; y si no, prefiero estar en mi casa, tranquila. Me gusta mi trabajo y me gusta mi vida..." dice serena y en referencia a Eduardo, con quien contrajo matrimonio luego de más de 25 años de convivencia; a su hija Manuela, también actriz; y a su nieta Amparo, que al parecer heredó el histrionismo familiar y que la tiene loca de amor. "Ser abuela es lo más lindo que me ha pasado", contó.

"Tengo una familia maravillosa y un trabajo que me encanta, hago lo que me gusta. Y creo en Dios, Soy muy feliz", ratificó Pal, quien se autodefinió como "una buena actriz, profesional, que aprendió trabajando, cosa que te da una experiencia y una solvencia únicas". "Yo crecí aprendiendo", expresó sin vanagloriarse la actriz, para quien un buen proyecto -"como este que me llevará de nuevo a San Juan", acotó- será siempre un buen motivo para seguir.





Para agendar

Romería Española. Domingo 23 de abril, 21 hs, Teatro Sarmiento. Dirección Jorge Mazzini. Compañía Cantares de España, Graciela Pal, Gabriel Espósito y Nuria Vázquez; los actores españoles Mari Cruz Utrera, Paco Ortega Ramos y Leandro Gazzia; y Ballet Imperio Gitano, dirigido por Rosana Balverde, encabezado por Marisol "Terremoto" Morales. Entrada general $3.000, en venta en Rocío Tour, Imperio Gitano