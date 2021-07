La emblemática banda de heavy metal Iron Maiden lanzó hoy el single “The Writing On The Wall” como adelanto de su nuevo disco y con un videoclip animado realizado por exejecutivos del estudio de animación Pixar.



El tema fue escrito por el guitarrista Adrian Smith y el cantante Bruce Dickinson, producido por Kevin Shirley y coproducido por el bajista y miembro fundador de Maiden, Steve Harris.



Dickinson tenía inicialmente un concepto para el video, que se concretó con la colaboración de Mark Andrews y Andrew Gordon, dos fans de Maiden que fueron parte de la factoría Pixar en títulos como "Los Increíbles", "Ratatouille", "Valiente", "Monsters Inc" y "Buscando a Nemo".



De una lista de socios que deseaban involucrarse en el proyecto eligieron a BlinkInk, un estudio de animación de Londres famoso por su trabajo en una variedad de marcas internacionales e importantes videos musicales.

En el director de BlinkInk Nicos Livesey, otro antiguo fan de Maiden, encontraron a una persona hombre que compartía la visión colectiva de la canción, que resultó en la película final que muestra un primer vistazo a la nueva y sorprendente encarnación de Eddie -el muñeco símbolo de la banda inglesa- en 3D.“Nuestros encuentros semanales por Zoom fueron generalmente muy creativos y divertidos. Estoy muy orgulloso del resultado del video; en realidad es como una mini película. Sabía que iba a funcionar cuando Mark le diera vida a mi concepto con sus increíbles bocetos: pensé que haríamos algo muy especial juntos. Creo que lo hicimos, y esperamos que los fans estén de acuerdo. En realidad, mucho fue creado por los fans de Maiden”, añadió el vocalista.Dickinson comenzó a jugar con la idea de la canción cuando apareció con remeras que rezaban “Belshazzar's Feast, también conocido como El Festín de Baltasar. Se trata de una historia que se puede encontrar en el quinto capítulo del Libro de Daniel, de La Biblia.En este pasaje, también llamado “La escritura sobre la pared” (“writing on the wall”), el príncipe de Babilonia, Baltasar, celebra un festín rodeado de nobles, utilizando los vasos sagrados de oro y plata del Templo de Jerusalén, saqueado por su antecesor, Nabuconodosor II.Sin embargo, esta fiesta no duraría mucho, dado que una mano, la de Dios, apareció para realizar una escritura en la pared. Ni siquiera los hombres más sabios en aquel lugar, los consejeros de Baltasar, consiguieron descifrar lo que decían aquel texto.Daniel, un prisionero del Rey Nabuconodosor conocido por su sabiduría, fue llamado a la presencia de Baltasar. Sólo él pudo descifrar el mensaje de Dios: los días de Baltasar estaban contados, dada su blasfemia, y su reino sería conquistado por los medos -antiguos iraníes- y por los persas. Aquella misma noche, Baltasar fue asesinado y Darío el Medo se convirtió en el nuevo líder de Babilonia.La existencia histórica de Baltasar se confirma en Cilindro de Nabonido, una pieza histórica que data de entre el 556 y el 539 antes de Cristo. De esta forma el “Belshazzar's Feast” y el posible título del nuevo disco de Iron Maiden, 'Writing on the Wall', cobran sentido como historias conectadas.