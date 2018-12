La relación entre Ivana Icardi (23) y su hermano mayor, Mauro Icardi (25), está rota desde hace años y eso no es ninguna novedad. Sin embargo, varios mensajes que escribió la joven influencer tras Navidad develaron una nueva interna familiar de la que mucho no se sabe.

Es que, aunque ella jamás mencionó a su hermano ni a su esposa (Wanda Nara), el contenido de una serie de tuits que escribió Ivana en las últimas horas evidencia aún más el distanciamiento entre ellos.

"Qué feo para una madre o padre, que se desviven por sus hijos para criarlos bien e intentan darle todo, que no los tengan en consideración, un saludo, una llamada en estas fechas (o en cualquiera del año) pero después pienso 'dime con quién andas y te diré quién eres' y se me pasa", fue el primer y fulminante mensaje que escribió la hermana del futbolista este miércoles.





Entonces, una seguidora le comentó: "Lo que 'Juan' dice (o da a entender en este caso) de 'Pedro', habla más de 'Juan' que de 'Pedro'. No seas 'Juan', Ivanita".

"Es que a Pedro no le conviene hablar de Juan porque ya habló de los juanes de la familia de su ex, y entre eso y que no tiene qué decir sobre mí porque nunca le hice nada (aunque por ahí manda a sus '[email protected]' a matarme)", contestó la ex Gran Hermano.





Debajo de ese comentario, otra usuaria le recordó a la morocha que la culpa no la tiene aquella persona que ejerce poder sobre la otra, en este caso Mauro, sino el propio hijo que se olvida de sus padres.





Además, la también novia del ganador del GH 2016, Luifa Galesio(25), comentó en otros tuits que si bien ella no es madre, puede entender "la tristeza que se siente" y que "lo bueno" es que ella tiene "cariño para dar y regalar".

"Y no me quiero hacer la hija perfecta. Miles de veces me he enojado, o me he equivocado por inmadurez... pero sé de dónde vengo y quién es mi familia, los que han estado y estarán siempre... Me toca mucho pensar que existe la posibilidad de que pueda ser la ultima vez que puedo ver, hablar o darle un abrazo a alguien que quiero... capaz soy muy extremista pero nunca se sabe", agregó con tristeza.

Además, hacia el final de su fuerte crítica para su hermano y la madre de sus sobrinas Francesca (3) e Isabella (2), la joven it girl radicada en Italia junto a su novio completó: "No me hagan circo de las cosas que realmente suceden en mi vida, aunque ponga ironía y tenga que defenderme de gente que no sabe nada, es triste y realmente no saben ni la mitad de las cosas...".