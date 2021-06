Como ya se informara, la polémica influencer Ivana Nadal se convirtió en tendencia por realizar un sorteo entre sus seguidores de Instagram que luego canceló y al devolver el producto de la reconocida marca Essen lo hizo pero sucio y en mal estado.

Desde la cuenta la cuenta @cocinafacilconnosotros, que había cedido la olla para el sorteo, salieron con los tapones de punta contra la exconductora: "Me vine a buscar las piezas que había quedado en hacer el sorteo con esta mina. Quiero mostrarles en qué condiciones me las entregó... Me entregan la pieza sucia, rayada, en una condición que no saben".

Las redes, como se habitual, no le perdonaron a Nadal el nuevo escándalo en el que se encuentra envuelta. Y los clásicos memes dan cuenta de eso:

Ivana Nadal hizo un sorteo de ESSEN y así le dieron la olla a la ganadora: pic.twitter.com/6SusGORic9 — Diego. (@yyeguo) June 25, 2021

Ivana Nadal cuando salga a decir que no usó la olla Essen//Twitter argentina pic.twitter.com/1m2QIPWZBK — black cherries (@black_xrries) June 26, 2021

Hola Krusty! Soy Ivana Nadal, ámate así no te enfermas, el barbijo no te deja respirar, conéctate con la naturaleza y anda a participar de mi sorteo pic.twitter.com/VZz6w96yrI — lalamaio (@lalamaio1) June 26, 2021

Ivana nadal haciendo el sorteo de la essen pic.twitter.com/x6J6pDryY1 — Arianiter �� (@fedege_) June 26, 2021

La olla que entregó Ivana Nadal .. tenia unos fideos con salsa petrificados en el fondo pic.twitter.com/Zr01fklYTr — Nani (@nani4178) June 26, 2021

Ivana Nadal minutos antes de devolverle las ollas para el sorteo. pic.twitter.com/JfBy9TiKNK — Vero Mengoni ���� (@veromengoni) June 26, 2021

No conozco a Ivana Nadal, Jamás he visto a Ivana Nadal ni he tenido contacto con ella pero..perdón no puedo seguir…�� pic.twitter.com/QmM7bGdF7p — Abuelo Simpson (@rodri_simpson) June 26, 2021