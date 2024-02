En medio de la celebración de los 30 años de trayectoria, Karamelo Santo, la icónica banda de raíces mendocinas que se instaló en Buenos Aires para saltar al mundo con su ska-reggae, arribará al Festival Jáchal Rock 2024, este sábado, con su nuevo álbum en vivo 30 Milenios, que incluye todos sus hits y 4 versiones extendidas. Previo a su llegada, como voz líder y productor artístico del conjunto, Goy Ogalde en charla DIARIO DE CUYO habló de su sentir hacia el paisaje jachallero y sus cantores. Y también se refirió a los orígenes, la explosión y el parate del combo que se compone de Mario Yarke (teclados), Kalefa (voz), Ignacio Ismael (voz y percusión), Sebwahwah (bajo), Marcelo Manzanelli (batería), Adrián Frydman (trompeta), Matías Arriola y Juan Pablo Bruno (saxos).

- Vienen con nueva producción...

- La intención con este disco era cerrar un capítulo de búsqueda geográfica porque, ahora, ya nos sentimos en casa en Buenos Aires.

- ¿Qué representará actuar en el retorno del Jáchal Rock?

- Significa mucho. Vamos con la idea de presentar nuestro último disco allá. Y también pienso hacer una cueca y alguna tonada que estamos preparando, como Entre Mendoza y San Juan, y La del Jamón; sino lo hago la luna se va a enojar. Para mí, Jáchal tiene una energía hermosa y quiero hablar con los cantores amigos para un próximo trabajo discográfico, que saldrá en octubre, en homenaje a la música cuyana. Se trata de la segunda parte de Soy Cuyano, la primera salió en 2015 con gente de toda la región. De San Juan, estuvo Antonio Tormo del que tenía unas grabaciones, Ernestito Villavicencio, Susana Castro, Gokú Illánes... Y para este próximo queremos volver a hacer algo con Susana y todos ellos, sumando a Marcama de Mendoza y agregando a la gente de Bersuit, a Raly Barrionuevo y Bruno Arias.

- ¿Por qué se fueron?

- En marzo del "97 nos ofrecieron grabar un disco, fue el segundo porque el primero lo hicimos a pulmón en Mendoza. Y, por eso nos fuimos a Buenos Aires. A la semana estábamos en un estudio y al mes ese cd. estaba distribuido en todo el país y empezamos a visitar las provincias. Y nos pusieron plata para hacer el video de Vas a volver, con la locación entre Mendoza y San Juan. Así llegamos a MTV y a la semana estuvimos en los 10 primeros puestos. Medio año vivimos de esa canción, los boliches nos contrataban para tocar esa canción.

- ¿Fue un sueño concretado?

- Yo abandoné todo y perdí todo. Pero fue muy feliz ese exilio artístico obligado. Había que cambiar la zona de confort. A las provincias les gusta criar artistas pero después no les quieren dar de comer. Yo lo sabía cuando me vine. Así, tuvimos la oportunidad de recorrer Europa y Estados Unidos. Estábamos muy arraigados. Pero irse de Mendoza valió la pena, rompimos ese techo de que no te reconocieran en tu propia provincia para después no poder caminar por las calles

- ¿Tuvieron un stand by a lo largo de su carrera?

- Sí. El amigo de un integrante falleció de HIV y tuvimos un parate trágico en el 2000, estuvimos medio desarmados aunque seguíamos en nuestra casa de La Boca. Además, nuestro sello DBN se fundió porque estaba asociado a la banda Todos tus muertos que con la crisis se separó.

- ¿De qué manera resurgieron?

- Yo siempre componía todas las mañanas y grababa demos. En el "99 llegó Manu Chao de vacaciones y va a casa. Empezamos a grabar unos temas y así salió Nunca, El reo, La picadura. Y así, fuimos creciendo. Llegamos a Francia en 2001 y, durante 2 meses estuvimos tocando en Alemania, fue todo fortuito luego del encuentro con Manu Chao que nos produjo la mitad del disco Los Guachos.

- ¿La banda se tuvo que reciclar con los años?

- Si. Ahora tenemos la misma formación desde 2015 y hay 2 miembros de la primera época que volvieron, como Mario Yarke y Juan Pablo Bruno. Pasa que mantener un grupo es muy difícil. Nosotros somos 7, pero el tema no es la cantidad. El tema es lo que significa mantener el grupo unido. Argentina esta frenadísima hace unos 5 años, no se puede tomar un avión a ningún lado. Antes, nos manteníamos viajando a México, Chile y Europa; pero, ahora, ni hablar. Estamos hablando de volver a Europa pero dentro de unos 2 años.

- ¿El objetivo es mantenerse?

- Queríamos llegar a los 30 años con este recital terminado. Plata no había y teníamos que hacerlo en 4k. Todo el proceso de trabajo llevó casi un año, es mucho más difícil de mezclar que hacer un disco desde cero. Ahora nos reinventarnos permanentemente. Con Yarke somos los que fundamos la banda y entre los 2 decidimos el humor y el ambiente del grupo. Hoy, no podemos crecer mucho pero tratamos de ser los menos posible para reducir gastos, tratando de entrar todos en un vehículo para movernos. Y hay músicos que tienen otros emprendimientos. Sin embargo, la música nos une, nos hace comunicar con otros compañeros de San Juan con los que hace años que no nos vemos.

- ¿Cómo ves la música actual?

- Las nuevas generaciones no están muy interesadas en el trabajo colectivo musical, porque es muy costoso tener una banda. Ahora, con un Iphone y una Laptop hacen un disco, remasterizan y mezclan con inteligencia artificial ¿Qué le vas a decir? ¿Que vuelvan a la vieja escuela? Hoy ser solista es mucho más fácil. Son muy inteligentes, ellos vienen mamando la tecnología y la tienen a su servicio. Cuando alguno de todos esos chicos sobresale, ahí, se mete la industria y pone sus buenos millones de dólares.

- ¿Y al rock?

- Estamos en un paradigma artístico donde el rock terminó siendo una cuestión histórica, lo que le tenía que dar a Argentina y América era la parte de la lucha por el regreso a la democracia y cumplió su objetivo. Después, apareció Facebook, Instagram, TicTok y se quedó en eso de que: "La gente nos busca en las acequias, nos busca en la Pachamama". El rock argentino sigue viviendo en la Guerra de Malvinas y en esto de "el que no salta es un inglés". Y el público quiere música que le llene el alma. Yo cuando vaya a Jáchal no voy a decir: "¡Aguante Godoy Cruz!", voy a ir a cantar: "¡Aguanten los huarpes, el sol, la tierra!". Cosas que no nos sigan dividiendo.