En una entrevista con la revista InStyle, la actriz estadounidense Jennifer Aniston rechazó la imagen machista que muchos medios han querido dar de ella y criticó la constante especulación que se hace sobre su vida sentimental. También se refirió a la posibilidad de que Friends vuelva a la pantalla chica.

En la entrevista, realizada por su amiga Molly McNearney, la estrella de “Friends” criticó las informaciones sobre ella aparecidas en la prensa diciendo que no puede mantener a ningún hombre a su lado o que no quiere tener hijos porque es egoísta y sólo piensa en su carrera.

“La mayoría de las veces puedo tomarme los ridículos titulares con humor porque cada vez son más absurdos”, dijo la interprete de 49 años, y agregó: “Estos titulares parecen satisfacer una especie de necesidad del público, pero yo me concentro en mi trabajo, mis amigos, mis animales y cómo hacer del mundo un lugar mejor”, recalcó.

Cansada de desmentir rumores de embarazo, Aniston explicó: “Existe una presión sobre todas las mujeres para que seamos madres y si no lo somos, nos llaman mercancía defectuosa. Quizás mi propósito en este planeta no es procrear. ¿Quizás hay otras cosas que quiero hacer?”.

Sobre los comentarios que suele recibir en las redes, tipo “Lo que se dice es que: ‘Jen no puede estar con un hombre demasiado tiempo’ o ‘Jen no quiere tener un hijo porque es egoísta y está demasiado centrada en su carrera’. O que estoy triste y rota de dolor”, dijo: “Primero, y con todo el respeto, no tengo el corazón roto”.

Luego, refiriéndose a su separación de Justin Theroux, tras siete años de relación y dos de matrimonio, expresó: “Segundo, esas son suposiciones sin sentido. Nadie sabe qué ocurre cuando se cierran las puertas de mi casa. Nadie sabe lo delicado que podría ser para mí y para mi pareja. No saben por lo que hemos pasado a nivel emocional o psicológico”, sostuvo.

Aniston se refirió también al sexismo al que los medios de comunicación someten a las mujeres. “Las mujeres son separadas y enfrentadas entre sí por su aspecto, su ropa y otras cosas superficiales. Es tiempo de que dejemos de pensar que la belleza tiene la forma de una talla y el tamaño correcto de un trasero”, sentencia la actriz.

“Y cuando una pareja se separa en Hollywood, es la mujer quien sufre el desprecio. Es ella quien se queda triste y sola. Es ella quien fracasa. ¿Cuándo fue la última vez que leíste que llamaban solterón a un hombre sin hijos y divorciado?”, planteó Aniston.

Consultada sobre el centenar de denuncias por acoso o abuso sexual por parte de productores, actores y directores que han salido a la luz tras el escándalo con Harvey Weinstein, Aniston explicó a InStyle: “Definitivamente ha habido intentos por parte de gente y pude resolverlo alejándome. Nunca he tenido a nadie en una posición de poder que me haga hecho sentir incómoda y que se haya querido aprovechar de mí”, cerró.