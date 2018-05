En Pampita Online invitan a distintos famosos para oficiar de panelistas. Sin embargo, Jey Mammon, el último en aparecer en ese rol en el programa, no pasó un buen momento y se lo hizo saber en vivo a Pampita.

Todo comenzó al volver de una nota, en los últimos minutos del programa. La conductora le dijo un nombre equivocado y el humorista explotó.

“Y Joy, cómo...”, empezó diciendo, y Jey uso todo su humor para salir al cruce. “La que faltaba. No lo voy a twittear, lo voy a decir al aire. Que al pedo vine a este programa. ¡Al pedo! ¡Más al pedo que Jey Mammon en el programa de Pampita!”, lanzó, mientras la modelo lo tomaba con humor y aprovechaba para reírse de su equivocación.

P: -¿No eras Joy de nombre?

J: -Sí, soy Joy. El que vino hoy es Joy. Jey no va a venir nunca. Está buenísimo el programa, pero me gusta más verlo desde casa.

P: -¿Te gusta?

J: -Encima me retaron por hablar por teléfono. Toda una joda y viene el Ruso, el productor, y me dice “me gustaría que vinieras todos los días. ¡Y me lo dice en serio! Parece una joda. ¿Qué sale ahora, el dinosaurio Bernardo? Mañana salimos en PNP.

La charla comenzó a ensombrecerse y terminó con Pampita, ya sin su sonrisa, despidiéndose, mientras el cómico realizaba una feroz crítica.

P: -Seguimos en el cable nosotros, ahí hablás todo lo que quieras...

J: -Sigan. Yo ni me preocupo, me quedo en mi casa.

P: -¿Pero vas a volver?

J: -No, de verdad que no. ¡Y no, chicos! Yo me cago de risa, pero para qué voy a venir.

P: -No sé, te queremos escuchar.

J: -Encima me hacen el chiste de que me quieren escuchar.

P: -Aprovechá estos minutos de programa. Son tuyos, Jey.

J: -Me encanta el programa de Pampita, lo miro todos los días pero desde mi casa. En serio lo digo. Se los dije hoy cuando llegué...

P: -Sí, que eras fanático.

J: -Pero, ¿sabés por qué me gusta? Porque no lo entiendo por momentos y hoy entendí por qué no lo entiendo.

P: -¿Por qué?

J: -Porque no se sabe adónde vamos nunca.

P: -Bueno, Jey. Nos vamos.

Tras el cruce, la polémica continuó fuera del aire. Los productores y compañeros de Pampita tuvieron que calmarla. "Maleducado, Maleducado. Sos un maleducado. Soy la conductora, yo no soy la producción", le gritaba, al actor.

Sorprendido por su reacción, sin perder la calma Jey le preguntó: “¿Algo más? Perdón si te molestó”.

Ya desde Twitter, el humorista dejó entrever su molestia y no negó los hechos. “Jajaja”, twitteó como respuesta a un periodista que le puso “no te respetan”.

Fuente: Ciudad Magazine