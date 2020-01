El anuncio de los nominados a los premios Oscar de la Academia, los más prestigiosos del cine, tiene a "Joker" (11), "Había una vez en Hollywood" (10), El irlandés" (10), "1917" (10) y "Parasite" (6) entre las favoritas a liderar la contienda.

Entre las sorpresas, Jennifer Lopez quedó ignorada por su destacado papel en "Hustlers" -sonaba como favorita-, al igual que Taron Egerton por su rol como Elton John en "Rocketman". En tanto, "Frozen 2" quedó afuera en película animada (entró en su lugar la excelente "I lost my body", disponible en Netflix). Scarlett Johansson hizo historia al ser nominada al mismo tiempo en Mejor Actriz ("Marriage Story") y Actriz de Reparto ("Jojo Rabbit").

En mejor película, "The Farewell" brilló por su ausencia, al igual que "Dolemite is my name", "Los dos Papas" y "Knives Out", otras que sonaban como posibles candidatas.

Los premios Oscar se entregarán el próximo 9 de febrero con transmisión de TNT para América Latina.

Lista completa de nominados al Oscar 2020:

* Mejor película

- Contra lo imposible

- El irlandés

- Jojo Rabbit

- Guasón

- Mujercitas

- Marriage Story

- 1917

- Habia una vez en Hollywood

- Parasite

* Mejor dirección

- Martin Scorsese - El irlandés

- Todd Phillips - Guasón

- Sam Mendes - 1917

- Quentin Tarantino - Había una vez en Hollywood

- Bong Joon Ho - Parasite

* Actor principal

- Antonio Banderas - Dolor y gloria

- Leonardo DiCaprio - Había una vez en...Hollywood

- Adam Driver - Marriage Story

- Joaquin Phoenix - Guasón

- Jonathan Pryce - Los dos Papas

* Actriz principal

- Cynthia Erivo - Harriet

- Scarlett Johansson - Marriage Story

- Saoirse Ronan - Mujercitas

- Charlize Theron - El escándalo

- Renée Zellweger - Judy

* Actor de reparto

- Tom Hanks - Un buen dia en el vecindario

- Anthony Hopkins - Los dos Papas

- Al Pacino - El irlandés

- Joe Pesci - El irlandés

- Brad Pitt - Habia una vez en Hollywood

* Actriz de reparto

- Kathy Bates - Richard Jewell

- Laura Dern - Marriage Story

- Scarlett Johansson - Jojo Rabbit

- Florence Pugh - Mujercitas

- Margot Robbie - El escándalo

* Guión adaptado

- El irlandes

- Jojo Rabbit

- Guasón

- Mujercitas

- Los dos Papas

* Guión original

- Entre navajas y secretos

- Marriage Story

- 1917

- Habia una vez en Hollywood

- Parasite

* Fotografía

- El irlandés

- Guasón

- El faro

- 1917

- Había una vez en Hollywood

* Película animada

- Como entrenar a tu dragón 3

- I lost my body

- Klaus

- Missing Link

- Toy Story 4

* Película internacional

- Corpus Christi - Polonia

- Dolor y gloria - España

- Honeyland - Macedonia

- Les Miserables - Francia

- Parasite - Corea del Sur

* Mejor canción

- Breaktrough

- Frozen 2

- Harriet

- Rocketman

- Toy Story 4

* Efectos visuales

- Avengers: Endgame

- El irlandés

- El rey león

- 1917

- Star Wars: el ascenso de Skywalker

* Diseño de producción

- El irlandés

- Jojo Rabbit

- 1917

- Había una vez en Hollywood

- Parasite

* Diseño de vestuario

- El irlandés

- Jojo Rabbit

- Guasón

- Mujercitas

- Había una vez en Hollywood

* Maquillaje y peinado

- El escándalo

- Guasón

- Judy

- Maléfica 2

- 1917

* Edición

- Contra lo imposible

- El irlandés

- Jojo Rabbit

- Guasón

- Parasite

* Mezcla de sonido

- Ad Astra

- Contra lo imposible

- Guasón

- 1917

- Había una vez en Hollywood

* Edición de sonido

- Contra lo imposible

- Guasón

- 1917

- Había una vez en Hollywood

- Star Wars: el ascenso de Skywalker

- Banda sonora

- Guasón

- Mujercitas

- Marriage Story

- 1917

- Star Wars: el ascenso de Skywalker

* Cortometraje

- Brotherhood

- Nefta Football Club

- The Neighbors window

- Saria

- A sister

* Corto documental

- In the Absence

- Learning to skateboard

- Live overtakes me

- St Louis Superman

- Walk Run Cha-Cha

* Cortometraje animado

- Dcera (Daughter)

- Hair Love

- Kitbull

- Memorable

- Sister