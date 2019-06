Un nuevo parte médico brindó este domingo el Hospital Británico sobre el estado de salud del periodista Jorge Lanata que se encuentra internado desde hace tres días tras contraer el virus de la Influenza H1N1, más conocido como Gripe A.

"El paciente Jorge Lanata continúa con evolución favorable. En el día de la fecha ha sido dado de alta de la unidad de cuidados intensivos. Pasa a sala de internación general para continuar su tratamiento", afirma el informe.

La evolución del periodista es "favorable", "sin necesidad de soporte respiratorio", mientras que el cuadro de hipertensión arterial reactiva -que presentó al ser internado de urgencia el jueves- "se encuentra solucionado", había sido el primer parte médico difundido por el centro de salud el día sábado.

Semanas atrás, en un mano a mano con Alfredo Leuco, Lanata había hablado de sus problemas de salud, ya que este año tuvo varias internaciones. "Yo tengo una cosa que se llama neuropatía diabética. Eso te agarra por la diabetes y está en las piernas. Vienen los huesos, los músculos y después hay como unas terminales nerviosas que se asfixian y te duele realmente mucho. Ahora estoy medio jodido de esto y por eso no puedo hacer distancias largas. Puedo caminar con un bastón, pero si tengo que hacer 200 metros, no puedo ir".

A fines de marzo, en la primera emisión de Hora 25, Lanata habló de su salud de manera descarnada. "Tuve una vida marcada por las enfermedades. Hace 15 días estuve mal, realmente (debido a la gastroenteritis severa). Estuve cuatro días en los que no me podían despertar. Pero no siento que una enfermedad sea mi culpa. Con una enfermedad tomás conciencia de que sos mortal", dijo aquella vez.

Con la nueva internación del periodista, El Trece confirmó que "Periodismo para Todos" no saldrá al aire hoy. Frente a esta situación, y los Martín Fierro en el canal contrario, el canal comandado por Adrián Suar debió programar una propuesta para evitar que el rating de la emisora caiga en manos del canal de Telefe.

Desde la emisora de Constitución informaron que desde las 20, en plena alfombra roja de los martín Fierro, emitirán Pasajeros, película protagonizada por Chris Pratt y Jennifer Lawrencey dirigida por Morten Tyldum que fue estrenada en los cines durante el 2016.

A las 22, como reemplazo oficial de Lanata estará El sobreviviente, un filme protagonizado por Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch, Ben Foster y Eric Bana.