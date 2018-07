Dado que todos los superhéroes parecen tener su propia película, excepto los Teen Titans, Robin decide remediar la situación para dejar de ser visto como el compañero de Batman y convertirse en una verdadera estrella. Sólo necesitarán encontrar al mejor director en Hollywood que les preste un poco de atención.

Título: Jóvenes Titanes en acción

Título original: Teen Titans Go! To the Movies

Director: Aaron Horvath, Peter Rida Michail.

Voces originales: Kristen Bell, Will Arnett.

Género: Animación.

Origen: Estados Unidos.

Duración: 84 Minutos

Calificación: Apta todo público

Cinemacenter

2D Cast: 17:10-19:50

CPM Cinemas San Juan

2D Castellano:15.00,16.40,18.20,20.00