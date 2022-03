FOTOS MARIANO ARIAS

Aunque parezca una idea descabellada o insólita, en principio, no hubiera sido realizable o siquiera imaginable hace unas décadas atrás. Construir una propuesta sonora que confluya dos ritmos tan distintos, tanto en su estructura, su melodía o en su ritmo, puede resultar en una apuesta arriesgada, sin embargo, no sólo no fue imposible, además de lograrlo, está teniendo positivas repercusiones. Tal es la aceptación que está teniendo entre escuchas y seguidores, tanto del cuarteto, como del ámbito folklórico, que animó a que Nano Rodríguez y el grupo Omega hagan juntos por primera vez una gran fiesta musical y bailable. Esto se traducirá en el "Peñón Cuyano", una peña que dará rienda suelta a la fusión de la impronta de la música folklórica con la característica festivalera de Nano y el ritmo bailable y alegre que tiene como marca la reconocida banda cuartetera sanjuanina.



Históricamente, las peñas de Rodríguez se caracterizaron por mantener un clima popular y de amplio espectro que incluyan algo más allá de la música tradicional cuyana, así, por ejemplo, fue incorporando en las grillas a solistas y conjuntos de otros estilos y géneros, por citar ejemplos como en su momento invitó a Jean Carlos (el merengue) o Los Iracundos por siempre (baladas). Pero el cuarteto, era una materia todavía pendiente y hacía rato que Nano seguía de cerca la carrera de los chicos de Omega. El músico explicó como comenzó a gestarse la idea: "Es una banda que hace muy bien las cosas. Hace años que vienen trabajando y compartimos una linda amistad. En 2019 tuvimos una primera charla con Hugo y Alejandro Flores, les dije que me gustaría poder hacer una producción juntos, grabar algo bueno. Yo vengo de tener una base cuartetera en mis primeros años cuando tocaba junto a Ricardo Greguar. Pasó el tiempo, y cuando pude terminar mi nuevo disco Amor Callado, había incluido un tinku (una tonada boliviana) y se las presenté. A Hugo le gustó tanto que le puso voz y lo llevó a ritmo de cuarteto. La grabamos en pandemia y Alejandro dijo: hagamos un videoclip porque el tema tiene mucha fuerza. Y así se dio todo", contó el guitarrero.



La génesis de esta fusión se concretó con el tema "Chamana de mi vida", su primera obra en conjunto que hace pocos días fue lanzado y está minando las plataformas digitales y redes sociales con comentarios y reacciones positivas, no sólo en el circuito local, también en otras provincias. Y como Omega, está bien posicionada en la escena cuartetera de Córdoba, las mediciones de audiencia en radios y en Internet, se dispararon de manera sorpresiva. "La verdad que resultó un golazo y me dijo Ale, ¿por qué, no hacemos también un show juntos para presentarlo en vivo? Y de eso, salió este 'Peñón Cuyano' y qué mejor que hacerlo en mi ciudad natal de Rawson", relató Nano y anunció que el show será en el Complejo Cultural. ¿Cómo fue la experiencia de este ensamble? Para los músicos, cuyo proceso de producción no dejaba de ser un desafío, terminó siendo algo fluido y de rápido entendimiento, según lo que ellos contaron. Hugo Flores, la voz visible de Omega, dijo que cantar un género diferente a lo que está acostumbrado es habitual en él. "Lo puedo hacer para la familia o los amigos en privado, pero nunca hicimos algo así en público y la verdad que nos pareció buena la propuesta de cruzar estilos y además, es una novedad para nuestro público".



Y agregó: "Sabemos cómo labura Nano, nos conocemos desde hace años y entendernos fue simple, él creó la letra y la nota y nosotros le pusimos el ritmo. Juntos creamos una canción muy linda y está teniendo muy buenas críticas. Antes no nos animábamos a hacer algo así, quizá por miedo a comentarios negativos y costaba ofrecer este tipo de fusión".



La idea de fusionar ambos universos, del cuarteto y de lo folklórico, se está dando no sólo en el caso de los mencionados artistas, ya hay otras experiencias similares en otras geografías. "Hoy en día están pasando cosas raras en la música, que uno no está acostumbrado a escuchar, pero lo que hicimos con Nano y Hugo, fue espectacular", dijo Alejandro Flores, el manager y hermano del cantante de Omega. "No se siente nada raro como suena y es un cuarteto tocado de otra manera. El tema lo están pasando tanto en radios cuarteteras, de música popular y de música folklórica y eso indica que hay tiempos de cambio en la industria, según como se mire y se avanza en terrenos nuevos", comentó.



Nano, quien ve en sus colegas un reflejo del trabajo artístico que viene llevando su padre con él en 25 años de trayectoria, reflexionó por su parte en que esta puerta abierta hacia el camino de la fusión es una decisión que se toma muy en serio. "Estas iniciativas como las nuestras, se dan en grandes festivales nacionales, como Cosquín o Jesús María. Sin ir más lejos, Nahuel Pennisi con La Konga en 'Universos paralelos', un dueto que hizo una explosión increíble. Creo que nos encontramos en el mejor momento para hacer esta propuesta unida, que ponemos mucha pasión, más allá de un resultado económico, y nos une, también, un espíritu festivo y alegre".



Por último, dejó sentado el cantante que, "de mi parte, trato de hacer un folklore federal y que tenga mucha fuerza. Creo que Omega también lo cumple. Además, me sorprendió la voz de Hugo es un cantorazo y está pasando por su mejor momento. Es muy versátil, está enchufado y fue un placer trabajar con él".



Si todo marcha positivamente, por cómo van las expectativas para ambos, hay fuertes chances para concretar en el futuro cercano un disco en conjunto y otros proyectos más. Por tal motivo, unirse no es más que un comienzo y a la vez, un signo de época, en que los géneros musicales cada vez están tirando abajo las fronteras autoimpuestas.



El Peñón Cuyano

El espectáculo será el hoy 19 de marzo en el Complejo La Superiora (Dr. Ortega y Conector Sur - Rawson). Como anfitriones estarán el grupo Omega y Nano Rodríguez. Además, participarán Ramas del arte, con un número de danzas tradicionales; el grupo Tayté y desde Mendoza, el dúo humorístico de Los Cumpas. Las entradas cuestan $600 y menores de 10 años de edad, entran gratis. El videoclip "Chamana de mi vida" se encuentra disponible en los canales oficiales de Nano Rodríguez y Omega en Youtube.