Días atrás le avisaron que tenía el escrito de sus tesis aprobado y que estaba a un paso de recibirse de abogado. Pero para Christian Videla Melián fue otro llamado desde Córdoba el que le hizo temblar las piernas. Le confirmaban que era uno de los 10 candidatos -de entre más de mil postulantes de todo el país- para ocupar el lugar que dejará Yuthiel, cantante de la Banda XXI, una de las máquinas cuarteteras más populares. Tal como adelantó Miguel "Conejito" Alejandro -su famoso productor- la incógnita se revelará públicamente el 12 de mayo, cuando el combo cordobés presentará a su nuevo vocalista, que acompañará a Lucho Castro y Santiago Dadone. Y hasta entonces (o tal vez unos días antes) habrá que esperar para conocer el veredicto, que tiene a más de uno cruzando los dedos. Entre ellos a Ana, la novia de Christian, quien supo de la convocatoria por Instagram y sin que él se enterara lo metió en esta aventura que ahora comparten felices. También a La Güira Band, el grupo local de bachata y merengue al que ingresó por casting hace dos años (el único que había hecho y "muy duro", afirma), donde canta y que acompaña su sueño. Y lógicamente a su familia y amigos, que también lo apoyan incondicionalmente. Pero sobre todo, y aunque haya logrado dominar la ansiedad -al menos eso cree-, al mismo Christian, quien luego de la reunión que tuvo en "La Docta" con responsables de la banda, dice que está "en las manos de Dios".



"Una semana y media después de que mandé mi datos y unos videos editados, justo cuando estaba ensayando me llamaron. Vi el número que era de Córdoba, así que me imaginé. 'Soy Pablo Gallardo, director musical de la Banda XXI y estamos interesados en que viajes para conocerte, queremos escucharte', me dijo. Yo no podía creer... ha sido una de las noticias más importantes. Incluso esta semana tuve la noticia de que me aprobaron el escrito de la tesis en la Siglo XXI, pero ni esa fue tan grande como aquella, no paraba de temblar. Nada equipara la emoción de ese llamado...", contó a DIARIO DE CUYO Videla, felizmente signado por el número 21, quien entonces emprendió viaje a Río Cuarto.



"Estuve en el estudio de grabación con Conejito Alejandro y Gallardo, donde hicimos una entrevista y grabé tres temas, que me dijeron que estudiara bien, Mi primavera, Preso y Qué bonito. Me preguntaron entre otras cosas si estaba dispuesto a irme, si quería dedicarme a esto, y les dije que sí, que mi intención era seguir con la música, y que aunque no es lo mismo, acá también estoy en una banda y hacemos un estilo parecido; creo que también por eso que fue el llamado", comentó el cantante, seguidor de la XXI: "He crecido con esa música", enfatizó el muchacho dispuesto a hacer las valijas y con fe, aunque cauto a la hora de las ilusiones.

Christian, al centro, junto a sus compañeros de La Güira Band, combo que integra hace dos años y desde donde podría dar el salto a Córdoba.

"Estoy con la Güira y trabajo con un amigo que es abogado, pero como que no tengo un trabajo formal y estable, no tengo una relación de dependencia; así que no tendría problemas en irme, porque además esto es una oferta laboral. Sería un sueño, la verdad", agregó Christian, a quien le tiran ambas vocaciones. "Pero bueno, si no se da una, sigo con la otra. Así ha sido en los últimos años y he podido llevar las dos cosas. Ahora se presentó esta oportunidad y vamos a ver qué pasa. Si sale, es un sueño cumplido. Y si no se da, igual es un privilegio grande que me hayan llamado y escuchado, yo ya estoy hecho... el director me agradeció por ir y me dijo que seguramente vamos a estar en contacto...", valoró contento el sanjuanino, que también ha estudiado canto y que dice que, para él, el postulante de Córdoba tiene muchas chances, porque "es muy bueno y además es muy fachero". Pero nada está dicho aún...



En la cuenta regresiva y sorprendido aún por la repercusión que tuvo en la provincia esta posibilidad suya de entrar a las ligas mayores, Christian espera la definición. No es el mundial de Rusia, pero es su sueño.



Foto: Mariano Arias