El regreso de Gladys la Bomba Tucumana a Showmatch fue tan explosivo como polémico. "Soy una persona que dice las cosas de frente", le dijo a Marcelo Tinelli cuando la presentó junto con su hijo Tyago Griffo. No tuvo reparos al hablar de Jimena Barón, Florencia Peña y Laurita Fernández.

Primero fue el turno de Barón: “Es que yo soy de otra época. No me gusta la gente que tiene moño. La veo como de regalo, medio rapidonga. Yo soy una mujer normal, y doy mi opinión”.

Después continúo con Flor Peña: “Me encanta cuando dice 'cafecito' pero no me va lo del poliamor. Soy monogámica hasta el día que me muera. Me divorcié del papá de Santiago porque me metía los cuernos. ¿Cómo voy a estar con alguien que me engaña?”

Laurita Fernández tampoco se salvó: “Espero que me vea como a la madre, porque yo tampoco bailo. Que le pongan la musiquita de violines y sea buenita. Ensayé un solo día. Espero que me pongas un 25 como hacés con tu mamá. Quiero que me vea como si fuese su mamá”.