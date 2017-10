Nunca tuvieron química entre ellas, pero a partir del comentario que Lourdes Sánchez (30) hizo sobre Gladys La Bomba Tucumana (52), a quien tildó de "burris", la relación entre las participantes del Bailando parece no tener retorno.

La tensión entre ambas volvió a hacerse presente durante la lectura de la sentencia por parte de Marcelo Tinelli (57), la cantante tropical y la bailarina que representa al sueño sanjuanino de FundaME volvieron a enfrentarse cara a cara.

"No le dije burra, le dije burris", se intentó justificar la pareja del Chato Prada, quien consultada por Gladys sobre cuál era la diferencia, afirmó: "La intención, yo me refería a otra cosa, al baile, no a otra cosa, a tu intelecto".

Sin embargo, la explicación estuvo lejos de conformar a La Bomba. "Vos te referías a que yo estaba puntuando y era una burra, tirás la piedra y escondés la mano. Me ves en los pasillos y ni me mirás, te da vergüenza", le espetó.

"No, doy la cara y no tengo problema, duermo muy tranquila, no tengo vergüenza", se defendió Lourdes, pero la artista volvió a contraatacar.

"La voz que tenés te favorece para parecer buena, pero no lo sos", concluyó la oriunda de Tucumán.