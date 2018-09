Elizabeth Vernaci cumplió 57 años y lo celebró junto a sus amigos. Marley (48), Humberto Tortonese (54) y Lizy Tagliani (48) dijeron presente. Pero también Florencia Peña (43), quien tras una semana escandalosa llegó junto a su novio Ramiro Ponce de León (43) al festejo.

"Te amo, amiga querida. Sos todo lo que está bien. ¡Feliz cumple!", escribió la actriz en Instagram, y acompañó el mensaje con una foto en la que se la ve muy sonriente junto a la conductora radial.

También compartió otra imagen de la celebración pero no sólo con la Negra sino también con el resto de sus amigos: "Cumple de mi amiguita tan genia. ¡El grupo más poliamor del mundo! ¡Los amo!".

La semana pasada, luego de que se filtraran audios eróticos que Ponce de León le envió a una amante salteña, Peña confesó que vive una relación abierta con su pareja.

Sus dichos desataron una enorme polémica. Por eso, fiel a su estilo,Vernaci hizo un chiste al respecto en Instagram y al compartir la misma fotografía del grupo de amigos que publicó Florencia, escribió un mensaje súper provocador: "El que esté libre de poliamor que tire la primera goma".

El comentario provocó una ola de críticas en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 278 mil seguidores. "Yo tiro la primera piedra porque es una gran mentira: le gusta ser cornuda y punto. Pero si a vos Negra te gusta ser hipócrita, bueno, es tu libertad, pero yo no soy hipócrita", le contestó, por ejemplo, una seguidora.

"¡No aclaren que oscurece! Impresentables", comentó otra. Y una tercera, agregó: "Son buenos amigos, le tapan los cuernos a una amiga... Ja, ja ja".

"Qué manera delicada de definirse cornuda. No me interesa cuántos hombres tengan en su vida, si les da el cuerpo tengan 20. Pero no nos tomen de pelotudos, los cuernos son cuernos acá y en la China", sentenció otra.

Pero no todos los comentarios fueron negativos, muchos salieron a bancar la postura y alentaron la práctica del poliamor: "¡¡¡Geniales!!! ¡¡¡Los banco a morir!!! Qué bueno es ser libre sin joder a nadie y haciendo lo que les viene en gana", fue uno de los mensajes positivos.

"¡Qué hermoso grupete!", agregaron también otros de los seguidores más fieles de Vernaci. Y completaron: "¡Cada uno es dueño de hacer con su culo y con su vida lo que quiera! No somos nadie para juzgar. Lo importante es ser feliz sin joder a nadie".