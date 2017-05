Aunque se realizan hace años, los conciertos de los viernes de la Orquesta Sinfónica en el Auditorio Juan Victoria se habían convertido en el último tiempo en un programa obligado para los amantes de la música clásica. Tal vez por eso es que la falta de veladas de esta agrupación en las últimas semanas en esa sala ha generado inquietud en su asiduo público. La última fue el 7 de abril y recién volverán el 12 de mayo.

La razón de esta ausencia de la formación que dirige el suizo Emmanuel Siffert las últimas semanas en el Juan Victoria se debe a la actuación de la orquesta en la ópera Traviata que presentó el Teatro del Bicentenario la semana pasada, que además del estreno insumió tiempo de ensayo.



Este nuevo rol protagónico de la Sinfónica en las producciones del nuevo teatro sanjuanino ha provocado que tenga menos conciertos en su sede habitual, que es el Auditorio, por lo que desde este último complejo han comenzado a programar una serie de funciones para cubrir esos viernes sin actividad, que de aquí en adelante serán al menos 10.



Para completar este escenario es necesario consignar que la orquesta, que depende de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, tiene desde hace años un convenio con el gobierno provincial en el que además de acordar el uso de las instalaciones del Auditorio Juan Victoria para el Departamento de Música, establece que la Sinfónica debe actuar todas las semanas -los viernes tradicionalmente- y que el día miércoles está destinado a conciertos de cámara.



Desde la FFHA, la secretaria de Extensión, la magister Cristian Espejo, admitió la existencia de ese convenio marco con el gobierno pero consignó que "aparte se firmó un acta específica para las actividades que tienen que ver con ópera y ballet. Es el mismo gobierno el que nos invitan a estar en un lado o el otro', dijo en referencia a las producciones en el Teatro del Bicentenario.



"Algunas cosas serán como compartidas. La orquesta seguirá haciendo sus funciones en el Auditorio siempre y cuando no haya obras que requieran su participación en el Bicentenario' aseguró a este diario Mario Zaguirre, secretario de Infraestructura y Patrimonio Cultural y Turístico, quien agregó que están "trabajando con Eduardo Savastano (director del Teatro del Bicentenario) poniendo la buena voluntad de ambas partes, ninguno quiere desvestir el Auditorio y él no quiere desvestir el Teatro'. Según Zaguirre casi que no vieron venir el bache. "A veces las cosas se te vienen así, en el momento no te das cuenta realmente', sostuvo. Por su parte, Siffert aseguró que la programación la pasó a fines del año pasado. "La envié el 31 de diciembre, a las autoridades del Auditorio, a la comisión de la orquesta, claro que una programación confirmada al 80 por ciento, pero estaban las funciones de ópera. No es que en marzo dijimos 'no vinimos'; no", afirmó el director suizo.



"La gente ha llamado mucho reclamando la orquesta, por eso vamos a atender esa necesidad, poniendo una programación al estilo", dijo Rolando García Gómez, administrador del Auditorio quien aseguró que tuvo "una reunión con el director de la orquesta y pasó la programación definitiva de la orquesta en el Auditorio, así vamos a poder planificar con tiempo", aunque destacó que durante abril ya habían programado el concierto de un ensamble de bronces, que este viernes 5 será el concierto debut del nuevo piano y que traerán a la Filarmónica del Teatro Colón en agosto, entre otros invitados.



Ninguna de las partes involucradas consideró que se haya perdido público en estas semanas sin concierto. "No se pierde, se quejan en el momento y con razón. Pero creo que la gente que ama el Auditorio, no obstante la existencia del Teatro del Bicentenario va a seguir amándolo. Así que en cuanto reemplacemos la orquesta con otras actividades del mismo nivel académico y musical, todo se vuelve a la normalidad", sostuvo Zaguirre.



"La sociedad ha ganado, en cuanto a poder acudir masivamente al Teatro del Bicentenario, que quizás en el Auditorio no se daba", consideró y apuntó que "la Facultad de Filosofía hará lo posible para cubrir todos estos espacios".



Finalmente, para el conductor de la Sinfónica este tiempo en el Bicentenario no implicará pérdida de su adeptos, "todo lo contrario". "Hicimos la Traviata en tres funciones, por lo menos 3 mil personas, de ellos, no todos estuvieron en el Auditorio el año pasado, porque es un público de ópera, pero vieron que la orquesta es la de la Universidad y su reacción será que vendrán al Auditorio a verla", dijo el maestro suizo.



Mientras las piezas parecen ir amoldándose ante el nuevo escenario cultural, habrá música en el Auditorio, esté o no la Sinfónica en casa.





ENTRECOMILLADOS



"Es el mismo gobierno el que nos invitan a estar en un lado o el otro", dijo en referencia a las producciones en el Teatro del Bicentenario, Cristian Espejo. Secretaria de Extensión FFHA de la UNSJ.