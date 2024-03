Este viernes se produjo un inesperado cruce al aire de La noche de los ex, ciclo que conduce Robertito Funes Ugarte por la pantalla de Telefe y en donde exparticiapantes de varias temporadas de Gran Hermano, analizan y opinan sobre los nuevos competidores.

Así la cosa, en medio de un intercambio de ideas y visiones diferentes Lucila la Tora Villar y Romina Uhrig se pelaron en vivo y una de las dos rompió en llanto como resultado de la fuerte discusión.

Todo se dio cuando analizaron la participación de Walter Santiago, más conocido como Alfa, la cual terminó generando un distanciamiento entre Furia y Catalina que eran muy amigas. Pero mientras ambas exponían su visión, terminaron discutiendo entre ellas.

En primer lugar, Romina defendió a su amigo tras la fuerte pelea con Catalina y según la exdiputada, ella ”todo el tiempo lo pinchaba”. “Cuando Alfa se empezó a sentir mal, ella le dijo que se muera, festejó esa situación. Además siempre lo buscaba y le decía viejo de mierda. Entonces, si a vos no te gusta que te ataquen, no atacás”, afirmó Uhrig en su análisis.

Fue en ese momento cuando la Tora no estuvo de acuerdo con Romina y criticó directamente las actitudes que tuvo Walter tras su regreso en esta edición. Incluso lo tildó de machista y misógino: “Él tuvo comentarios sobre ella horribles y misóginos. Una cosa es un juego y otra cosa es que él le diga a ella petera (sic) o que se quiere voltear a alguien. Estamos todos locos”, afirmó Lucila.

“Por eso la gente se pone del lado de Cata y digo que subió su imagen porque evidentemente algo pasó. Al Chino le hizo comentarios xenofóbicos y a Manzana (lo atacó) por la gordura”, insistió la Tora.

Por su parte, Romina siguió defendiendo a su amigo. “Es que yo no lo justifico a él, lo que digo es que si a vos no te gusta que te ataquen no atacás. Si a ella no le gustaba que Alfa la busque, que la ataque, que le diga todas las cosas ¿por qué hacía lo mismo? Cuando Alfa se empezó a sentir mal, ella le dijo que se muera, festejó esa situación. Entonces, si a vos no te gusta que te ataquen, no atacás”, insistió en su postura.

Tras el intercambio de ideas en donde no se ponían de acuerdo, Funes Ugarte dio por finalizado el tema y pidió salir del aire. “A ver vamos a espiar la casa a ver qué está pasando con los hermanitos que hoy tienen fiesta”, comentó.

Luego, la cámara volvió al estudio y Lucila ya estaba llorando. El clima se puso tenso, nadie hablaba más que el conductor y Romina, mientras la Tora se mostraba angustiada y pedía que no la enfoquen. “No me gusta que nadie la pase mal, acá todos somos compañeros y se respeta la opinión de ambas”, sostuvo el periodista.

“¿Qué te pasa Lu? Queremos entender por qué te angustiaste así, por qué“, le preguntó Robertito a la panelista quien continuaba muy quebrada y no le salían las palabras. ”No puedo hablar, no me filmen”.

Por último, Romina quiso decir algo. “No es personal contra Lu lo que estoy diciendo. Solo digo que si a vos no te gusta que te ataquen no atacás. Y era por Alfa y Catalina, no es algo nuestro”, concluyó la oriunda de Moreno intentando llevar calma a la situación aunque la Tora no quiso seguir hablando del tema.