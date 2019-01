Sabrina Catarbia. Abogada de Fardín

Este viernes se dio a conocer un inesperado testimonio de Carla Lescano, hermana deThelma Fardin (26) de parte de su madre, quien no dudó en poner en duda la versión de la actriz, reveló que fue a ella a quien abusaron de muy chica y afirmó que la ex Patito Feo tiene serios problemas psiquiátricos y psicológicos. “Estoy segura que Darthés no la violó", dijo en radio del centro 99.9.

Las declaraciones de Lescano no cayeron bien en el entorno de Thelma, razón por la cual su abogada, Sabrina Cartabia, dio a conocer un comunicado con el que busca desacreditar los dichos de la hermana de la actriz. "Las creencias son una prueba muy débil. Además, la hermana de Thelma no estuvo en el lugar de los hechos", dice parte del escrito de la letrada.

En el escrito de cinco puntos, Cartabia señala que el audio “no fue aportado a la causa” y que esta medida es una decisión exclusivamente de la defensa deJuan Darthés. “Para que tenga validez en el marco del proceso, entonces, debe ser primero presentado en la causa”, manifestó la abogada querellante.

Y agrega: “Luego será ponderado junto con las otras pruebas por el órgano que investiga y juzga para obtener la verdad procesal”. Durante el segundo punto, Cartabia sostiene que “las creencias –por los dichos de Lescano– constituyen una prueba muy débil” en la causa. “Quien se ha expresado, además, no estuvo en el lugar de los hechos”, aclaró.

En esa línea, remarcó que la hermana de Thelma no cuenta con ningún conocimiento de lo ocurrido en Nicaragua hace casi diez años: “El proceso cuenta con reglas procesales estrictas. La definición de la investigación no se decide en base a creencias, sino con pruebas”.

Fue entonces que la abogada destacó sobre el cuarto punto que la querella cuenta con “prueba testimonial, como pericial”, que confirmaría lo denunciado por la actriz. “Hemos tomado la decisión de llevar esos testimonios a la Justicia”, afirmó, en clara chicana contra Burlando.

Y en el quinto y último punto cerró: “Quienes trabajamos y luchamos por los derechos de las mujeres sabemos que en el camino existe la revictimización… La respuesta ante este intento por cortar los lazos de solidaridad entre mujeres es estar unidas entre nosotras...”.

La hermana de Thelma reveló que fue abusada por el padre de la actriz, José Luis Fardín, y contó todo por lo que tuvo que pasar tras su denuncia: “Cuando a mí me pasó de verdad y yo pasé por 800 pericias médicas. Me revisaron 20 médicos, me inspeccionaron hasta las uñas de los pies, me hicieron cámara Gesell. Parece que la moda de ahora es decir: 'Me violaron hace 10 años'”.

“Thelma tiene problemas psiquiátricos muy grandes", dijo su hermana.

Al mismo tiempo, admitió que "es difícil arreglar el vínculo” con su hermana porque ella “tiene problemas psiquiátricos muy grandes. Está claro que no es verdad lo que cuenta. Mi mamá estuvo acá en Bariloche con mi tía y ella la llamó mil veces para decirle que se iba a suicidar, como veinte veces", cerró Lescano durante su descargo contra la actriz.