Nació en Córdoba hace 40 años, creció en Santiago del Estero y en el año 2000 se trasladó a Buenos Aires para probar suerte como modelo, vedette y actriz. Tras haber participado en varias ficciones y obras de teatro, se preparó como periodista y hoy tiene un programa propio en las tardes de América, donde suele abordar noticias que hacen a la coyuntura política.

Los desaciertos económicos de Mauricio Macri, la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, los 12 años de administración kirchnerista y la figura de Marcos Peña, el hombre de máxima confianza del Presidente. A estos temas, entre otros, se refirió Pamela David en una entrevista que concedió a Luis Novaresio en A24.

A continuación, sus principales definiciones:

"A veces Macri me desconcierta muchísimo. Para mí todavía no cae en la realidad. Le deseo lo mejor, quiero ver buenos momentos y ojalá que así sea, pero pasa el tiempo y no solo no se ve sino que todo empeora".

"Las decisiones que toma Macri son lo que quieren ser, creo que todavía no caen en la realidad. No creo que tengan malas intenciones, pero creo que no ven que esto es Argentina, me da esa sensación".

"No creo que sea un gobierno de ricos, esa definición solo le sirve al kirchnerismo. Debe ser mucho más complejo. Piensan en macro y no en el ciudadano de a pie. Le falta barrio, pueblo, le falta caminar".

"Vidal y Stanley me generan esa confianza, esas ganas de salir adelante. Les creo que les duele el dolor del otro. Me pasa eso con ellas, hago esa diferenciación".

"Buenos Aires era una provincia que venía dinamitada y no le hacen las cosas fáciles a Vidal".

"No me iría de la Argentina. ¿Vuelve Cristina a la presidencia? Me voy. Pero no vuelve. Creo que tenemos un límite. Nos queremos, en el fondo, los argentinos".

"CFK no es la culpable de todos los males, pero sí de muchos. Tiene una capacidad de liderazgo enorme que si lo hubiera aprovechado para el bien…"

"Me dolía cómo imprimían en la sociedad un odio en un discurso. Me duele la gente que la quiere tanto y la sigue tanto que no se da cuenta. Fueron muchos años y adoctrinamiento. Al que pensaba diferente le pegaban desde todos lados".

"Yo la ligo desde todos lados. Los trolls del macrismo son más graves que los del kirchnerismo. Tiene menos capacidad de daño, los otros eran pagados por el Estado, estaban a la vista y nadie hacía nada. Estos son más agresivos y más graves, pero los bloqueo y se terminan".

"Me interesaría hablar con Marcos Peña, es el cerebro de muchas cosas".