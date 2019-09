La cantante Daniela Pérez sufrió una descompensación en vivo este miércoles cuando estaba al aire dando una entrevista en Intrusos. La artista estaba sentada en el ciclo que conduce Jorge Rial hablando de su separación del economista Jorge Milei -con quien estaba en pareja desde hacía más de un año- cuando de repente le bajó la presión.

Les informamos que a la cantante #Daniela se le realizan estudios clínicos en estos momentos. Ha sufrido un sufrido un accidente isquémico transitorio (AIT) que si bien presenta síntomas similares a un ACV difiere del mismo por ser temporario @rialjorge @AmericaTV #Intrusos pic.twitter.com/AJ71DjS8lX — #Intrusos (@Intrusos) 25 de septiembre de 2019

“Nos dejamos de querer”, había dicho minutos antes y luego la nota cambió de rumbo cuando se permitió abrirse y explayarse sobre la dura enfermedad a la que enfrentó su hija, que le ganó una batalla al cáncer.

Mientras intentaba cerrar una idea, Daniela se detuvo y le comunicó a los presentes que se mareó y que sintió que “el estudio daba vueltas”. Entonces, Rial le preguntó si quería retirarse del aire para que se recompusiera. Incluso, le pidió a la producción que le prepararan una silla detrás de cámara.

Entonces, el conductor se puso de pie y la tomó del brazo para ayudarla y acompañarla. Cuando la cantante bajó un escalón y se desplomó sobre el suelo. Rápidamente, Rial, que estaban sentados al lado de la artista- la socorrieron.

El conductor pidió un corte comercial, buscando preservar la imagen de Daniela, y también solicitó un médico. Mientras la cámara se iba del plano, se logra visibilizar como el panelista Damián Rojo también se acerca a asistirla, y Marcela Tauro hace énfasis en que la atendiera una enfermera.

Daniela no regresó a Intrusos y más tarde Rial explicó que afortunadamente la cantante no había sufrido lastimaduras pero que igual había sido trasladada al Hospital Fernández para hacerse los chequeos pertinentes por el caída, y sobre todo la descompensación, que sufrió.

“Está bien. Indudablemente por cuestiones de nervios, empezó a hablar de su hija, de la enfermedad, comenzó a sentirse mal, lo dijo al aire y le pedí que salga, nunca imaginé que iba a desmayarse. Tardó un rato de recuperarse”, sostuvo el conductor.

Más tarde, comunicaron que el parte médico oficial indicó que la cantante tuvo un accidente isquémico transitorio (AIT), cuyo significado refiere a cuando se detiene el flujo de sangre a una parte del cerebro por un breve período de tiempo. Una persona tendrá síntomas similares a un accidente cerebrovascular hasta por 24 horas. En la mayoría de los casos, los síntomas duran entre 1 y 2 horas.

La enfermedad de su hija

Días atrás, la cantante había asistido a Quién quiere ser millonario y había hablado de la lucha de su hija (que lleva su mismo nombre) contra el cáncer. “Tuvo cáncer de ovarios y después hizo metástasis de colon, fue muy complicado. Tengo que agradecerle mucho a la ciencia. Sí, rezaba, pero recé muchísimo más a partir de eso. Es mi hija, la tuve muy joven. Me pongo a pensar y no recuerdo mi vida sin Daniela, porque fui mamá a los 17 años y después empezaron a aparecer cosas lindas, triunfos, una carrera… Mi hija es todo para mí, yo siempre le dije y le voy a seguir diciendo que es mi mejor canción”, contó la artista en el ciclo que conduce Santiago del Moro por la pantalla de Telefe.

“Daniela me enseñó, me dio mucha fuerza. Gracias a la ciencia y al Italiano pudo vencer el cáncer. Para mí fue muy difícil porque es mi hija, y esto no se trata de competir, porque el dolor de cada uno es fuerte. A veces uno dice que se pueden superar muchas cosas, menos la muerte de un hijo. En la vida yo creo que todo se puede superar, y si no se supera se puede sobrellevar”, sostenía Daniela en ese entonces.