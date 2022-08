Tras el escándalo de la renuncia de Viviana Canosa a A24, Baby Etchecopar se manifestó en una carta pública que le dedicó a su colega y que salió en Infobae.

Muchos se extrañaron ante el silencio del periodista, quien se encuentra de vacaciones actualmente, pero Baby sorprendió a Viviana Canosa y su público con estas declaraciones, en las cuales manifiesta su opinión y punto de vista ante la censura que vivió la periodista por parte del canal.

"Volvé Vivi...

Me tomé unos días para retornar con más fuerza y escuchar un poco a la Argentina desde afuera. Realmente nos ven como el hazmerreír del mundo, con una crisis que más que terrible es bochornosa.

Me alejé por unos días de los medios pero no de la gente con la que permanente tengo contacto desde donde sea que esté, y me acabo de enterar de lo que sucedió con mi compañera Viviana Canosa y pensé mucho antes de mandar esta nota porque es mi compañera aunque no comparta los escraches a nadie, precisamente porque los viví y los sufrí desde el Kichnerato durante 4 años como es público; ya conocen los detalles.

El escrache es un método fascista e inmoral que no merecemos ejercer los que estamos en contra de los corruptos.

Volvé Vivi, te quiero mucho, sos mi amiga y creo que somos más útiles con una cámara y un micrófono, peleando por la gente que haciéndonos eco de un video casero escrachando a quien sea. Recuerdo un programa de televisión que se regodeaba en mostrar los escraches que me hacían y en mandar a los movileros a parar a los taxis para que no me escucharan.

Vivi, nosotros no somos eso, estamos más allá, la gente nos quiere y nos respeta porque no les mentimos. Estamos en una confrontación cuerpo a cuerpo para terminar con los corruptos, y la estamos ganando, nos cuesta mucho cada centímetro, y nos están esperando. Pero falta poco para las próximas elecciones y los gobiernos no se cambian con escraches; y la gente ya se dio cuenta dónde están los corruptos.

Vivi, este es un momento crucial, y cada uno de nosotros hacemos falta para mostrar la otra cara. La Argentina está al borde de caer en la incoherencia y la violencia, y nuestro deber es la verdad pero con paños fríos; recordá que quieren gobernar desde el caos y eso implica que nos quieren doblar el brazo y silenciarnos. No entres en ese juego, sabés que en el espacio que tuvimos nunca nos prohibieron ni nos pidieron nada, aprovechémoslo.

No sé por qué te escribo, pero lo siento porque te quiero y sé de tu lucha legítima: ¡pensalo!!! ¡Razonalo!!!! Siempre te cuidé.

Baby Etchecopar"