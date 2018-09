Lewis es un niño huérfano que se muda a la casa de su tío. Pese a que todo parece normal, ese hogar, su tío y su vecina esconden muchos secretos. El extraño tic-tac de un reloj resonando por las paredes de la casa inquieta al pequeño, lo que lo lleva a intentar descubrir los misterios ocultos. Sus descubrimientos desembocan en la apertura de un portal a otro mundo plagado de criaturas mágicas que provocará la destrucción del nuestro si no logra detenerlo a tiempo.

Título: La casa con un reloj en sus paredes

Título original: The House with a Clock in its Walls

Actores: Cate Blanchett, Jack Black, Owen Vaccaro.

Actores secundarios: Kyle MacLachlan, Lorenza Izzo.

Director: Eli Roth.

Género: Terror , Fantasía.

Origen: Estados Unidos.

Duración: 105 Minutos

Calificación: Apta para todo público con leyenda

Cinemacenter

2D Castellano: 17.40 - 20.00 (excepto 20/09) - 22.20

2D Subtitulado: 20.00 (solo 20/09)

CPM Espacio San Juan

2D Castellano: 15.20 - 17.20 - 19.20 - 21.20 - 23.20 trasnoche viernes y sábado 01.20

Play Cinema

2D Castellano: 15.35 - 16.20 - 19.05 - 20.55