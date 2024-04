Cuando Jorge Pardo (flautista de Paco de Lucía) pasó por San Juan el año pasado, no sólo el público que fue a verlo se alegró por el espectáculo de flamenco ofrecido. Hubo algo más y fue haber dejado conexiones e inquietudes de su productora y discípula Mix Arjona. A tal punto que las ganas de dar un show propio y presentar su primer disco solista fueron tan grandes que, como es habitual en ella, no perdió tiempo y aprovechó una convocatoria abierta del Teatro del Bicentenario para recibir propuestas artísticas y materializarlas en la Sala Auditórium. La respuesta fue positiva y aceleró todo para que su proyecto se hiciera realidad. Esta noche, la flautista mendocina de flamenco subirá al escenario para ofrecer un repertorio original, nutrido de numerosos componentes tradicionales y fusionado con nuevas sonoridades, en especial de la flauta traversa. La vientista abordará el contenido de este álbum denominado VAIU, que en sánscrito significa "Aire" y que en diferentes culturas es conocido como "El Dios de los vientos". Es toda una concepción que plantea la instrumentista radicada en España, quien viene desarrollando una gira internacional con este contenido. La vientista eligió este espacio para actuar porque ella considera que "San Juan es una tierra de flamenco, que supo mantener sus purezas y también, pudo innovar en todas sus expresiones", tal como lo definió en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Este álbum contiene aportes de Jorge Pardo, Enrique el Zambo, Pilar Villar, Niño La Leo y de Sergio Dawi, saxofonista y ex integrante de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota. La magia por un viaje sensorial y rupturista, pero que preservar los códigos tradicionales de los tablaos y bulerías, es mixturada con otros estilos como el tango y el jazz. Pero para lograr este resultado, la vientista tuvo que vivir prácticamente una década en España, donde se embebió y aprehendió la cultura andaluza.

Gracias a Pardo, a quien considera como su "gran maestro", Mix habló de su intención de hacer pie en el escenario sanjuanino: "Pardo me abre el mundo del flamenco para la flauta y tuve el honor muy grande de tener muchos aprendizajes, de los cuales estoy muy agradecida. Siempre fui una niña muy inquieta. Cuando comencé en la música, siendo adolescente, me puse en contacto con las raíces precolombinas, con las flautas y vientos del altiplano. Busqué en profundidad con mucho compromiso para desarrollarme y fue así que decidí ingresar a la Universidad Nacional de Cuyo para formarme en flauta traversa y en ese camino me encontré con el jazz y con el flamenco. Entonces, quise sumergirme en toda su cultura y poder conocer desde adentro este lenguaje. Los viajes que hice para conocer la casa donde vivieron mis abuelos, conectarme con mis antepasados fue también descubrirme a mí misma también", contó la flautista.

De este modo, además de las enseñanzas de Pardo, tomó las de Lars Nillsson, Walter Casciani, Claudio Arias, Nicolás Del Cid, el Gamba de Jeréz y Enrique Pantoja, entre otros. Con los años supo además forjar una reputación y es actualmente profesora en la Escuela de Flamenco de Andalucía, acompañó las clases y muestras de Casa Patas, colaboró en el "Miguel Reyes sextet", compuso la música original de la obra "La gitana superdotá", de Valeriano López y la Compañía flamenca Pedro el Valenciano. Por si fuera poco, fue integrante del grupo fusión árabe-flamenco "Mujeres Mediterráneas", realizando conciertos en festivales de España y girando en Marruecos, Portugal y México.

Sin embargo, la chispa novedosa que le aporta al género es a través de esta alquimia de sonidos con los vientos y coincide con el emerger de su etapa solista, que representa "VAIU", que recopila seis canciones de autoría propia como "Aliento", "Tanun", "Vata", "Puro", "Aire" y "Levante".

"Para este disco quería un nombre que representara toda esta amplitud sonora que tengo dentro mío. En esa búsqueda encontré el idioma más antiguo, el sánscrito, para ver cuál era la palabra más representativa del aire o del viento y Vaiu me pareció precioso", mencionó Mix quien escribió algunos de los temas también en dicho idioma.

"La poesía es importante y nos permite jugar con códigos, en trasladar el lenguaje con mi instrumento. Por eso esta propuesta es novedosa. Aunque con un cambio de timbre, demuestro que se puede transmitir el flamenco desde cualquier lugar y con la raíz de siempre. Todo lo que aprendí en España me dejó como conclusión que el flamenco se vive en la calle y eso es lo que quiero transmitir en este espectáculo. Tengo la esperanza de recibir con brazos abiertos el cariño de los sanjuaninos, porque sin dudas le gustará esta propuesta", concluyó.

En escena, Mix Arjona estará acompañada por un seleccionado local: Gaby Gómez y Rita del Valle en cante, Daniel Gómez en guitarra flamenca, Alejandro Morales en percusión, Javier Gómez en bajo y Elmer Meza en trompeta. Además, las canciones tendrán un acompañamiento coreográfico de Marisol Morales y la academia Imperio Gitano.



DATO

Mix Arjona presenta "VAIU". Hoy, 21 hs. Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Entrada $3.500, en boletería de 9.30 a 14 hs. de 16 a 20 hs. También disponibles en Tuentrada.com.