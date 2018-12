La fuerte pelea que Jorge Rial y su hija Morena protagonizaron meses atrás parece haber quedado en el paso. Como una muestra de reconciliación, el conductor de Intrusos acompañó a la joven de 19 años a hacerse una ecografía.

“Hoy conocí a mi nieto”, escribió Jorge en Instagram Stories junto a una imagen donde se ve a su hija acostada mientras monitorean su panza de seis meses de gestación. También se puede ver al bebé que espera junto al futbolista Facundo Ambrosioni.

El escándalo entre Rial y su hija tuvo de todo. Morena lo acusó de extorsionador y de no pasarle dinero, mientras que el conductor la internó en una clínica psiquiátrica.

El 12 de noviembre, al regresar a la pantalla de Intrusos, Rial dio detalles de su acercamiento a More. “Estamos recomponiendo, no es fácil. Con mucha cautela y tranquilidad, y también con mucho amor. A veces es difícil reconstruir las cosas. Indudablemente este embarazo nos va a ayudar mucho”, detalló.

Además, contó cómo se enteró de que iba a ser abuelo: “Al primero que se lo contó fue a mí. Yo estaba en Miami y fue raro. Ni siquiera estábamos bien. No sabía si creerle o si era parte de toda esa locura que viví por tantos meses. Pero quiero decirles que me encanta esto. Cuando me lo contó me puse muy feliz. Es muy joven para mí, pero siempre tuvo la vocación. En el fondo sabía que iba a ser madre joven”, expresó, con una sonrisa.

“Todos me dicen que ser madre te encauza. Espero que así sea. Ella está bien de ánimo y de salud, está yendo a verse siempre al médico”, dijo sobre la salud de su hija.

Una pelea que parece haber quedado en el pasado.