La salud de Karina Gao preocupó a todos cuando a principios de febrero se supo que contrajo coronavirus en medio de su embarazo. “Hoy es un día un poco triste para este grupo. Nuestra compañera Karina, a quien queremos un montón y compartimos días hermosos de mucha alegría, no la está pasando nada bien. Ella está embarazada, se le complicó muchísimo su cuadro de COVID-19. Acaba de entrar en coma inducido”, había expresado Florencia Peña en ese momento.

Desde su internación en el Sanatorio Otamendi, la cocinera se había expresado en sus redes sociales. “Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa. Les voy a pedir el último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos. No sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por mí, por favor”, pidió.

Afortunadamente, el pasado 17 de febrero Gao salió del coma farmacológico inducido. “¡Hola, gente! Queremos compartir con ustedes que nos acompañaron con tanto amor en esta difícil situación que nos tocó pasar que Kari ¡ya salió del coma inducido! Ella y Bebu 3 se encuentran bien, descansando y reponiéndose para poder volver con todo ¡Gracias por tanto amor!”, escribieron desde la cuenta oficial de Instagram de la cocinera.

Ahora, Karina publicó un emotivo video en el que se ve el momento que da sus primeros pasos en el hospital, gracias a la rehabilitación que acaba de comenzar. “Éstos días estoy con poca conectividad porque me agarra ataques de ansiedad, angustia, felicidad repentina.... un cocktail de emociones con la hormona del embarazo se hizo un rejunte interesante”, comenzó escribiendo. Y continuó: “Pero no les quiero dejar de compartir este primer paso que he dado hoy. Sí, empezamos la rehabilitación muscular!!! El cuerpo tiene memoria y, aunque se tome su tiempo para reponerse, de a poco, ya vamos a estar como antes!!!”.

Por último, agradeció el apoyo de cada uno de sus seguidores. “Gracias infinitas a cada uno de ustedes por sus rezos, intenciones, buenas vibras....si no hubiera sido por ustedes... :) me atesoro todo esto en el corazón. soy realmente muy afortunada de tenerlos!!!! pasito a pasito, ya llegará momento de bailar!”, dijo con un guiño a Despacito, la canción de Luis Fonzi que utilizó para musicalizar el video.

Una de las primeras en comentar la publicación fue la periodista Fernanda Iglesias, quien le escribió: “¡Vamos Kari!”. La actriz Florencia Bertotti también le expresó su apoyo: “¡Ánimos, Kari! De a poquito”, mientras que Denise Dumas, por su parte, la alentó: ¡Vamos Kari! ¡Qué emoción!”.

El pasado viernes 19 de febrero Karina publicó un video mientras le hacían un monitoreo a su bebé. “Un saludito de bebu 3 a esta comunidad”, escribió la influencer, y de fondo musical eligió el tema “Dreams” de The Cranberries. Apenas se despertó del coma, Karina sorprendió a sus compañeros del programa de Telefe al mandarles mensajes de WhatsApp para darles tranquilidad sobre su estado de salud.

De muy buen ánimo, la cocinera les escribió: “Hola el equipoooo”. Y los sorprendió con un mensaje chistoso: “Estoy de vuelta a la vida humana jajajajaja”. Sus colegas se pusieron muy felices al leer sus mensajitos. “¿No les pasó que cuando apareció en el chat no lo podían creer?”, les preguntó Polino, muy emocionado, en el ciclo de Telefe. Mientras que Peña reveló que lloró de emoción cuando vio los mensajes de Karina.