Las épocas turbulentas quedaron atrás para Silvia D'Auro, la exmujer de Jorge Rial. En noviembre de 2011, su separación se convirtió en un escándalo. Se alejó de todo. La acusaron de abandonar a sus hijas y le llovieron insultos en las redes sociales. Pasaron cinco años para que se decidiera a hablar. Volvió al ruedo con un proyecto que, según define, es claro y sanador y por el que apuesta fuerte.

Viajó por el mundo para recomponerse de los agravios. Dice que cada día fue un infierno hasta que encontró la paz que tanto necesitaba. D' Auro le contó a TN Show su versión de la historia.

- Después de tres años regresaste a las redes sociales para contarles a tus seguidores que volviste con tu programa radial "Reinas, princesas y algo más", que va de lunes a viernes de 11 a 13 por FM Aire 97.7. ¿Cómo se dio esta vuelta después de años alejada del medio y las redes sociales?

- Volví a Twitter por el programa. Si fuera por mí, no. Cuando hice mi cuenta de Facebook , hace tiempo, lo hice para supervisar a mis hijas y saber con quién hablaban. Hay mucho pedófilo y personas no gratas. En 2011, cuando arranqué mi antiguo programa de radio me hice la cuenta de Twitter. De repente, cuando me separé, me empezaron a llover insultos de gente que ni sabía en qué términos me separé. Dije basta. Rial tiene una ametralladora y yo un palito de escarbadiente. No quise confrontar con ningún seguidor ni discutir nada. Simplemente me fui de la red social y listo.

- Sin embargo, vimos que marcabas favoritos a algunos mensajes de personas que te defendían y estaban en contra de Jorge...

- Mis amigos me defendían y yo estaba de acuerdo con lo que decían porque sabían la verdad. La gente conoce una sola campana y la verdad que opinan y no saben nada. Nadie conoce la interna realmente de cómo fue. No me gusta. Intenté crecer mucho este tiempo. Las cosas que me pasaron me ayudaron a cambiar. No quería estar en un camino escandaloso. Vi sufrir a mucha gente y no me di cuenta. Hoy no quiero eso.

- ¿Por qué volvés a la radio?

- Es un programa para la mujer, para que se valore. Yo padecí violencia de género y nadie abrió la boca. Nadie se hizo eco. Ahora todos hablan de la violencia de género. Estoy mucho más fuerte por un trabajo interno mío. Me salvó la fe. Quiero ayudar a las mujeres. Me propusieron hace tiempo volver a la radio y no acepté porque me pegaban de todos lados. Tengo derecho a vivir, me animé y lo hice.

- La cortina del programa es "Libre soy", ¿un palito para tu ex?

- Me siento muy libre. Soy feliz. Necesito ser feliz para poder hacer feliz a los demás y a los que me rodean. Si tengo un hombre al lado mío, me tiene que sumar, si resta no me sirve.

- ¿Cómo soportaste que te trataran de mala madre? Se te acusó de abandonar a Morena y Rocío después de la separación...

- Mi abuela decía que hagas lo que hagas van a hablar mal porque es más fácil. Prefirieron quedarse con una sola campana y no pensar. Rial tiene un poder muy importante, es difícil luchar contra eso. Hoy la verdad no me interesa lo que digan. Me casé enamorada de Jorge. Dicen que el amor es ciego... un día me desenamoré.

- ¿Cómo definís hoy tu situación con Jorge Rial?

- Mi vida es el día y la noche a lo que era. Hago lo que siento, no me prohíbo nada. Ahora salgo con mis amigos. Antes era muy impulsiva y hoy más tolerante. No quiero ser nada que me traiga algún malestar. No quiero molestar ni joder a nadie. Prefiero cerrar la boca y esperar que las aguas se calmen. Nos equivocamos los dos. Yo hacía mucho por la familia. Mi vida giraba en torno a él y mis hijas Morena y Rocío. No me arrepiento de nada. Todo lo que viví me tiene que haber servido para algo. Yo no hablo con Jorge ahora. Una vez lo llamé, cuando fue el lío de Morena con Loly en un boliche, le dije qué estaba pasando con la nena, no lo llamé para hablar del divorcio. Me insultó, me colgó y se comunicó con su abogado. Después el mío me llamó y me preguntó ¿qué hiciste?... A mí no me interesa qué pasó con Loly, pero las nenas no tienen nada que ver.

- ¿Es verdad que hay un acercamiento con una de tus hijas?

- Hay un acercamiento con una de ellas, pero no voy a decir con cuál de las dos porque no quiero que nadie se meta con ellas.

- Morena se hizo un bypass gástrico y hoy es la chica del momento. ¿Qué pensás de su cambio?

- Me alegro mucho por ella... Es lo único que voy a decir (se ríe).

- ¿Hay algo de lo que te arrepientas de tu relación con Jorge Rial?

- Me arrepiento de no haber leído la letra chica. No interpreté bien. Todo tiene una segunda lectura en esta vida y no pude ver. Confié en todo lo que él hacía y decía. Decía que era la mejor en todo y de repente me convertí en el demonio. El amor y el odio están en la misma línea. Pero yo no lo odio. Ya lo perdoné.

- Estos cinco años se supo muy poco de vos... ¿Preferiste mantenerte oculta para que no te destrozaran más en los medios?

- Yo no me escondo, no hice nada malo. La gente puede opinar lo que quiera, que sean felices con la campana que escucharon. Estos años estudié Kabbalah (sabiduría antigua que revela cómo funcionan el universo y la vida). Quiero ayudar a las mujeres con mi programa de radio: una por día, por mes, por año. Cada uno es responsable de lo que hace.

- En 2014 se difundió un audio tuyo donde hablabas con Fernanda Iglesias. Dijiste que los chicos adoptados tenían tendencia a robar...

- Yo conté una experiencia y lo editaron y me hicieron mierda. Me destrozaron. Eso ya fue, pero el audio estaba editado a conveniencia de la periodista.

- ¿Estás en pareja? ¿Pudiste rehacer tu vida amorosa?

- Gracias a Dios nunca faltan amor y cariño. No soy de saltar de una cama a la otra. Hoy estoy sola y disfruto de mis sobrinos, de mi hermano, de mi padre.

- ¿Cuáles son tus expectativas?

- Mi anhelo es ser mejor persona cada día y me gustaría conseguir otro lugar, además de la radio, para ayudar y llegar a las personas. La televisión no me gusta, es una picadora de carne. Yo necesito pensar y si me meto en la "caja boba" nada tendría sentido.

- ¿Aceptarías las disculpas públicas de Jorge Rial después de todo lo que dijo de vos?

- Si yo no aceptara una disculpa, no estaría aplicando todo lo que aprendí este último tiempo. Se ensañaron conmigo, pero ya está. Mi dolor fue muy grande y gracias a eso crecí. Yo ya lo perdoné y que él haga lo que quiera.

